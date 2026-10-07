PP y Vox tumban en una votación por llamamiento actualizar la ley de 2010 sobre violencia de género que pide PSOE

El PP aboga por hacer de asunto una "cuestión de Comunidad" que cuente "sin fisuras" con un consenso entre todas las fuerzas políticas VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León han tumbado este miércoles con sus votos mayoritarios la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para actualizar la Ley de Violencia de Género autonómica de 2010 al Pacto de Estado nacional de 2017 y renovado en 2025.

A petición del Grupo Parlamentario Socialista, la votación ha tenido lugar por llamamiento por lo que los 82 procuradores han tenido que responder oralmente 'sí' o 'no' a la toma en consideración de la proposición de ley para que continuase su tramitación legislativa, hecho que ha sido tumbado con los 47 'noes' de PP y Vox y los 35 'sies' de la oposición.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha reiterado que la proposición de ley está construida "desde el feminismo y con el feminismo" en un proceso de escucha y ha reivindicado el papel de las "mujeres valientes" y de las organizaciones "que no se callan y luchan" y que consiguen "pequeñas y grandes victorias", entre las que ha citado la reciente rectificación del protocolo de acceso a las viviendas sociales en el Ayuntamiento de Valladolid.

"Han pasado 16 años y tenemos que adaptar la normativa de esta Comunidad no sólo a las nuevas formas y realidades de la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, la violencia machista, sino también a los avances normativos y legislativos que ha habido desde el año 2010 hasta la actualidad", ha defendido Gómez Urbán.

Entre otras demandas ha vuelto a reclamar la creación de los galardones de reconocimiento a las organizaciones y a las mujeres feministas denominados Nevenka Fernández, "como símbolo de resiliencia y de lucha contra la violencia de género". "Castilla y León se lo debe a ella y a todas las víctimas", ha defendido Gómez Urbán.

La procuradora del PP Elena Bollo ha argumentado el voto en contra de su partido en la necesidad de hacer de la lucha contra la violencia de género "una cuestión de Comunidad" que cuente "sin fisuras" con un consenso entre todas las fuerzas políticas. En este sentido, ha pedido que sean las víctimas "y en ningún caso los planteamientos ideológicos de nadie" las que prevalezcan "en la defensa de una causa que no sólo es justa sino que como sociedad no podemos permitir".

Bollo ha coincidido con la procuradora de Vox Susana Suárez en las críticas a los "múltiples fallos" en las pulseras telemáticas antimaltrato y ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de haber minimizando el problema. "Basta ya, no nos van a dar lecciones en este tema de los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres que tiene todo el compromiso y el apoyo del Partido Popular", ha zanjado.

Susana Suárez también ha rechazado lecciones del PSOE en materia de protección de las mujeres mediante "desvaríos ideológicos en forma de leyes", como ha tildado la PPL debatida hoy, y ha asegurado que con el Gobierno de Pedro Sánchez las agresiones sexuales y las violaciones en grupo "han batido récords históricos en España".

"Sus leyes no salvan vidas, sus leyes protegen al delincuente y desprotegen a la víctima", ha aseverado la procuradora de Vox en un "no rotundo" a "discursos vacíos, a guías de lenguaje inclusivo y a pancartas moradas".

Desde el Grupo Mixto, su portavoz y procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha compartido la necesidad de reformar y actualizar una ley que data de 2010 y ha lamentado el "blanqueamiento" y el "rodillo" del PP en este asunto en la pasada legislatura, tras lo que ha llamado a dar un paso adelante para una legislación adecuada a una sociedad moderna.

"La realidad es incuestionable desde 2003, que hay esos registros, 1.382 mujeres han fallecido, 41 mujeres asesinadas en 2026, es la triste realidad", ha advertido la leonesista que se ha hecho de la particular situación de las mujeres del mundo rural.

"Este tema merece que nos sentemos a hablarlo de verdad", ha defendido el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha aclarado a PP y a Vox que se trataba de la toma en consideración de una proposición de ley en la que se podía seguir trabajando en un ejercicio de "parlamentarismo" ante el reto de consensuar un texto "que aguante muchos años y muchos gobiernos".

También ha dado el visto bueno el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, partidario de debatir sobre leyes, máxime en un asunto como la violencia de género "en el que no caben dudas, excepciones ni retrasos" y "sólo mejoras" a una ley "más necesaria que nunca".