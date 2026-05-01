El precio de la vivienda de segunda mano en CyL ha crecido casi un 12% en un año, según Fotocasa

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VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León ha subido un 2,7 por ciento en el mes de abril, con lo que la variación interanual se sitúa en un 11,7 por ciento, con un precio 1.765 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, Castilla y León ha experimentado en un año un incremento del 11,7 por ciento en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, pasando de 126.415 euros a 141.214 euros en abril de 2026 (14.798 euros de diferencia).

"Castilla y León no es ajena al ciclo alcista nacional y sube un 11,7% en abril. Aunque es una de las comunidades con el metro cuadrado más equilibrado, un incremento de doble dígito en un año indica que la oferta se está agotando con rapidez, dificultando el relevo generacional en el acceso a la propiedad", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Por comunidades, Castilla y Léon registró uno de los menores incrementos en España, sólo por delante de La Rioja (11,2%); Extremadura (9,7%), Baleares (9,1%) y Aragón (8,6%).

También está lejos de los precios de autonomías como Madrid, con 5.429 euros por metro cuadrado y Castilla y León se queda este mes en 1.765 euros/m2, solo por encima de Castilla-La Mancha con 1.398 euros/m2 y Extremadura con 1.338 euros/m2.

PROVINCIAS

En las nueve provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de abril y son Ávila (28,6%), León (18,1%), Burgos (17,4%), Segovia (15,4%), Palencia (11,1%), Salamanca (9,0%), Valladolid (7,7%), Soria (5,8%) y Zamora (2,5%).

El orden de las provincias con el precio de mayor a menor es Valladolid con 2.020 euros/m2, Salamanca con 1.975 euros/m2, Burgos con 1.906 euros/m2, Segovia con 1.881 euros/m2, Palencia con 1.723 euros/m2, Soria con 1.609 euros/m2, León con 1.598 euros/m2, Ávila con 1.360 euros/m2 y Zamora con 1.223 euros/m2.

CAPITALES DE PROVINCIAS

En las nueve capitales de provincia con variación interanual sube el precio en abril respecto al año anterior y el orden de las capitales de mayor a menor incremento interanual es: Ávila capital con (36,1%), Soria capital con (24,8%), Palencia capital con (21,8%), León capital con (18,9%), Salamanca capital con (18,2%), Segovia capital con (13,0%), Burgos capital con (11,7%), Zamora capital con (10,4%) y Valladolid capital con (9,6%).

Respecto a los precios, las capitales de provincia con el precio de mayor a menor en abril son: Salamanca capital con 2.700 euros/m2, Burgos capital con 2.464 euros/m2, Soria capital con 2.457 euros/m2, Segovia capital con 2.404 euros/m2, Valladolid capital con 2.399 euros/m2, León capital con 2.234 euros/m2, Palencia capital con 2.058 euros/m2, Ávila capital con 1.796 euros/m2 y Zamora capital con 1.511 euros/m2.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 95% de los 102 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 16 (16%) de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 30% y son: Ávila capital (36,1%), Ponferrada (25,5%), Soria capital (24,8%), Tudela de Duero (23,0%), Palencia capital (21,8%), Villaquilambre (19,3%), León capital (18,9%), Salamanca capital (18,2%), Arroyo de la Encomienda (18,1%) y San Andrés del Rabanedo (16,2%).