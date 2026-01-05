El precio de la vivienda usada en Castilla y León crece un 6,5 por ciento durante el año 2025

Archivo - Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria. Foto archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El precio de la vivienda usada en Castilla y León subió un 6,5% durante el último año hasta situar el precio del metro cuadrado en 1.296 euros, según el último índice de precios de idealista. El dato supone un incremento del 3,8% trimestral y se sitúa un 12,5% por debajo del máximo histórico registrado en Castilla y León en junio de 2011.

Todas las provincias de Castilla y León han experimentado incrementos de precio en el último año. Encabeza las subidas Ávila, donde las expectativas de los vendedores crecieron un 12,9% en un año, seguida de Salamanca (10%), Segovia (9,9%), León (8%) y Palencia (6,6%). Por debajo de la media de la región se encuentran los incrementos de Valladolid (4,2%), Soria (3,4%), Burgos (1,8%) y Zamora (0,4%).

La provincia más económica para comprar una vivienda es la de Zamora, que ha situado sus precios en 974 euros/m 2 , mientras que Salamanca se convierte en la provincia más exclusiva; el precio del metro cuadrado alcanza los 1.544 euros.

El comportamiento de las capitales en Castilla y León ha sido totalmente alcista durante el último año. La ciudad de León (20,4%) encabeza los incrementos de precio en la vivienda usada. Le siguen las subidas de Salamanca (17,9%), Palencia (17,4%), Segovia (13,8%), Ávila (12,2%), Soria (11,8%) y Burgos (11,4%). Por debajo del 10% se sitúan los incrementos de Zamora (9,6%) y Valladolid (8,9%).

Salamanca marca los precios más exclusivos entre las capitales (2.312 euros/m 2 ) seguida por Segovia (2.148 euros/m 2 ) y Burgos (2.078 euros/m 2 ). En el lado contrario, Zamora (1.281 euros/m 2 ) marca los más baratos.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, falta vivienda y los números son claros: "Después de la crisis del 2008, no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, así que llevamos un grandísimo lastre de infraproducción de vivienda. El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero la brecha sigue abierta. Teniendo en cuenta que se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, el problema no tiene visos de solucionarse. Necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas".

Irañeta considera imprescindible que se termine con la "criminalización" de la construcción, el "ruido populista y la ceguera política que impide que se activen mecanismos, como la Ley del Suelo, que acelerarían la creación de nuevas viviendas".

Para el portavoz de idealista no vale cualquier tipo de vivienda, ya que la sociedad no es la misma que la de hace 30 años. "Hay que adaptar las nuevas viviendas a las nuevas necesidades y hacerlas asequibles. Y para la promoción, debemos ser conscientes de la escasez de mano de obra cualificada y de la necesidad de políticas audaces que consigan atraer y formar a todos los trabajadores que el sector necesita", añade.

El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 16,2% interanual durante el cuarto trimestre del año, superior al 15,3% que se registró en el mes de septiembre, y que resulta la mayor tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.639 euros. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.