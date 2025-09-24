Los precios industriales se mantuvieron invariables en agosto

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Castilla y León se mantuvieron invariables en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la media nacional descendió un 1,5 por ciento, según los datos publicados este miércoles por el INE recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha registrado junto con Cataluña y Galicia el quinto mejor dato en la evolución de los precios industriales del país que cayeron en diez comunidades, aumentaron en cuatro y se mantuvieron estables en las tres restantes.

Las tasas más bajas se dieron en Andalucía (-7,1 por ciento), Principado de Asturias (-3,9 por ciento) y Canarias (-3,4 por ciento) mientras que La Rioja (1,3 por ciento), Cantabria (1,0 por ciento) y Comunidad Foral de Navarra (0,5 por ciento) presentaron las tasas más altas.

El mayor descenso de los precios industriales en comparación con los datos de agosto de 2024 se dio en la partida de energía, con un -5,4 por ciento, seguido de los bienes intermedios (-2,1 por ciento), mientras que subieron en bienes de equipo (1,8 por ciento) y en bienes de consumo (4,0 por ciento).

Y en comparación con el mes anterior los precios industriales cayeron una décima en Castilla y León, tres décimas menos que en España, que perdió un 0,4 por ciento. En este caso, los precios de la energía y de los bienes intermedios cayeron dos décimas y los bienes de equipo una décima mientras que los bienes de consumo se mantuvieron estables.