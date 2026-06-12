Los precios se mantienen en mayo y la inflación baja al 3,2%, sexta más alta e igual que en España

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VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios se mantuvieron invariables en mayo en Castilla y León en comparación con el mes anterior, una décima menos que en España (0,1 por ciento), y la inflación bajó del 3,5 al 3,2 por ciento, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press. El pasado año la inflación en mayo se quedó en el 1,9 por ciento.

Castilla y León es la sexta comunidad autónoma más inflacionista del país con ese 3,2 por ciento que comparte con otros cuatro territorios y con España. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas, Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,8%) y Extremadura la más baja (2,5%).

Por su parte, los precios han crecido en lo que va de año un 1,8 por ciento, por encima de la media (1,6 por ciento).