Los precios suben medio punto en junio y la inflación baja al 3,1%, una décima menos que en España

Un comercio con rebajas, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios subieron medio punto en junio en Castilla y León, una décima menos que en España (0,6 por ciento), y la tasa interanual bajó del 3,2 al 3,1 por ciento, también una décima menos que la nacional, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de junio es el más bajo registrado en Castilla y León desde febrero de 2026.

Hace un año, los precios subieron siete décimas en junio respecto al mes anterior, como en España, mientras que la tasa anual subió al 2,3 por ciento, como la media y cuatro décimas por encima de la tasa del mes anterior que llegó entonces al 1,9 por ciento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en junio y la Comunidad de Madrid presentó el mayor aumento (3,8%) y Extremadura el menor (2,4%) con Castilla y León en noveno lugar con ese 3,1 por ciento como Castilla-La Mancha.

Por su parte, en lo que va de año la subida de los precios ha llegado al 2,3 por ciento tanto en España como en Castilla y León.