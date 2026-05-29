El prejurado del Premio Gil de Biedma de poesía de Segovia selecciona 16 finalistas entre 1.182 poemarios presentados

El diputado de Cultura, Chema Bravo (centro), junto a Juan Manuel de Prada y el resto del prejurado, durante la reunión de selección de las obras finalistas. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La 36 edición del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma, convocado por la Diputación de Segovia, ha alcanzado su última fase, tras la reunión del prejurado, que ha seleccionado dieciséis poemarios finalistas entre los 1.182 presentados a concurso.

El órgano de deliberación preliminar se ha reunido en el Palacio Provincial de Segovia para llevar a cabo el escrutinio de los títulos recibidos y determinar los aspirantes que pasarán a la valoración del jurado definitivo. La cifra de obras presentadas este año representa un incremento de 153 poemarios respecto a la edición anterior, lo que supone un crecimiento cercano al quince por ciento, lo que confirma la proyección y arraigo del galardón poético en lengua castellana.

Entre las 1.182 obras recibidas, 131 optaban al Premio Joven, categoría incorporada en la pasada edición para reconocer a escritores de hasta treinta años de edad. De los 16 poemarios seleccionados por el prejurado, cinco se encuadran en esta modalidad, lo que subraya el atractivo del galardón para la nueva generación de poetas.

La convocatoria ha reunido este año a autores procedentes de treinta y seis nacionalidades, de los que dieciocho cuentan con doble nacionalidad. Entre los países representados figuran Alemania, Bélgica, Canadá, Corea, Francia, Grecia, Italia, Moldavia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Suecia y Ucrania, además de un amplio abanico de procedencias del mundo hispanohablante.

Los dieciséis títulos que el prejurado a presentado al jurado final son 'Tu ausencia-Laberinto', 'Persistencias invisibles', 'Alto ciprés', 'Las noches que dejamos encendidas', 'Lo que enmudece', 'Allí donde llegan nuestras manos', 'Nuda propiedad', 'Bajo la piel', 'la sombra', 'Una tierra bastante', 'Los planos de un lugar', 'No-Tiempo', 'Cuaderno del país que se vacía', 'Resplandor para el que sufre y contempla a la multitud con desvelo', 'El verano de las niñas', 'El gran miércoles' y 'Carne de cisne'.

El prejurado ha estado presidido por el diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo. Han formado parte del mismo los coordinadores del premio, Juan Manuel de Prada y María Antonia Isabel, junto a María Luisa Santamaría, Demetrio Martín y Fermín Herrero, con el técnico cultural de la Diputación, Santiago Gómez, como secretario.

El Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma se convoca anualmente desde la Diputación de Segovia y rinde homenaje al poeta barcelonés cuya trayectoria literaria estuvo profundamente vinculada a la provincia. A lo largo de sus treinta y cinco ediciones anteriores, el galardón se ha consolidado como referencia de la poesía en castellano, tanto por la calidad de los autores premiados como por la proyección más allá de las fronteras nacionales.