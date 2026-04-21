Los Premios CyL rinden homenaje y ovacionan a la niña María Caamaño: "Mandamos una sonrisa al cielo"

Archivo - La galardonada María Caamaño Múñez (I), por el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024, durante la entrega de los Premios Castilla y León 2024, el año pasado. - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ceremonia de la 42 edición de los Premios Castilla y León ha comenzado con un homenaje y ovación a la niña salmantina María Caamaño, de quien se ha reivindicado su "coraje y valentía", y a quien se ha mandado "una sonrisa al cielo".

En el inicio de la gala, tras una actuación musical, la presentadora Soraya Lázaro ha recordado a la "princesa guerrera futbolera" María Caamaño, fallecida el pasado jueves a los 13 años víctima de un Sarcoma de Ewing.

Entre los aplausos del público, ha puesto en valor el "coraje, fuerza, valentía" y la "sonrisa mágica" de María, así como ha subrayado que la niña "siempre será una señal imborrable de lo que son los valores humanos y la solidaridad" de Castilla y León.

"Desde este centro repleto de personas que te quería, te mandamos una sonrisa al cielo. No nos permitirías que nosotros hoy no lo hiciéramos, no sonriéramos", ha aseverado Lázaro en palabras a María Caamaño, quien el año pasado recogió en este mismo recinto el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2024.

Precisamente, la entrega de la medalla a la menor por parte del presidente de la Junta, ahora en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido una de las imágenes del vídeo que se ha proyectado en este homenaje, en el que también se han incluido imágenes de la niña en distintos actos y practicando su deporte favorito, el fútbol.

Tras la reproducción de este vídeo, los representantes políticos, sociales y económicos presentes en el auditorio del Miguel Delibes se han puesto en pie en una ovación a María Caamaño.