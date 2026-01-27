Los Premios Ecoempleo 2025 reconocen tres empresas que contribuyen a preservar el medio ambiente en Valladolid

La Diputación de Valladolid entrega los Premios Ecoempleo 2025 que han recaído en Granja A.G.M., Ecolavanda S.L. - 'Tiedra de Lavanda' y CHUKA ESPJ - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La V Edición de los Premios Ecoempleo 2025, convocados por la Diputación de Valladolid con el objetivo de reconocer y valorar los proyectos de ecoempleo y empleo verde que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, han recaído en Granja A.G.M., Ecolavanda S.L. - 'Tiedra de Lavanda' y CHUKA ESPJ.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha presentado este martes el acto de entrega de estos galardones que valoran proyectos innovadores que promueven la generación verde, el consumo eficiente, la movilidad inteligente y los ecosistemas sostenibles.

En esta edición, institución provincial ha valorado especialmente la originalidad de los proyectos vinculados a la sostenibilidad, el ahorro energético, la reducción de emisiones y el respeto medioambiental; el aprovechamiento de los recursos naturales endógenos de la provincia y la eficiencia energética y la aplicación de buenas prácticas.

También la transición hacia una economía circular, atendiendo a indicadores como el uso de materias primas, el ciclo de vida y ecodiseño, la gestión de residuos y subproductos, la innovación, el consumo sostenible, la transparencia, la colaboración, la formación y la concienciación social.

En base a estos criterios, el jurado ha decidido conceder el primer premio a Alberto Alejandro García Torés (Granja A.G.M.), un ejemplo de ecoempleo real y transformador ubicado en Olmedo.

La Granja A.G.M. ha convertido una explotación de ovino en un proyecto de innovación verde, desarrollo rural y empleo de calidad, la primera granja de ovino en España con certificado de Bienestar Animal, la única con certificado 'cero antibióticos' y titular de patentes que sustituyen fármacos por prebióticos naturales, mejorando la microbiota animal, lo que ha permitido que logre carnes más saludables.

Su modelo apuesta por el aprovechamiento de recursos endógenos y la economía circular al reutilizar pulpas vegetales y subproductos agrícolas como alimentación animal y estiércol para viñedos, reduciendo residuos, plásticos y emisiones.

Además, contribuye a fijar población en el medio rural, impulsa el empleo y actúa como centro de formación y referencia a nivel internacional.

TURISMO SOSTENIBLE

El segundo premio ha recaído en Ecolavanda S.L. - 'Tiedra de Lavanda"', con actividad en el municipio de Tiedra, un proyecto que ha transformado un cultivo tradicional en una iniciativa ejemplar de agroecología, turismo sostenible y creación de empleo rural.

La empresa integra la sostenibilidad en todas las fases de su proceso productivo, partiendo del cultivo ecológico de lavanda en tierras de baja rentabilidad y aprovechando las condiciones naturales de los Montes Torozos para reducir el consumo de agua y de insumos químicos, favoreciendo la biodiversidad y los polinizadores.

El proyecto incorpora, además, una clara apuesta por la economía circular, con sistemas de destilación eficiente, reutilización de hidrolatos, compostaje de restos vegetales, uso de energía solar y un punto de recarga para vehículos eléctricos.

El centro de interpretación, las visitas guiadas, la realidad virtual, los talleres y el espacio gastronómico convierten la explotación en una experiencia turística inmersiva, al generar empleo y sinergias con apicultores, artesanos y negocios locales, consolidándose como un referente de ecoempleo y lucha contra la despoblación.

MODA ECOLÓGICA

El tercer premio ha sido concedido a CHUKA ESPJ - Marcas Bichobichejo y CamisetasEcologicas.es, con sede en Aldeamayor de San Martín, una empresa pionera en moda ecológica que demuestra que es posible generar empleo, innovación y proyección internacional desde el medio rural.

Su modelo se basa en el uso de materiales 100 por ciento ecológicos, como algodón orgánico, lana castellana y tejidos de bajo impacto ambiental, así como en la confección local en talleres de Castilla y León, el uso de packaging sostenible y procesos productivos que reducen hasta un 90 por ciento la huella de carbono.

CHUKA integra principios de economía circular, trazabilidad total y diseño de prendas duraderas que fomentan un consumo responsable. Destaca además por su impacto social y cultural al promover empleo inclusivo, el apoyo a artesanos, colaboraciones con FOACAL y SIC Moda y proyectos desarrollados junto a instituciones como la Junta de Castilla y León o iniciativas de proyección internacional como la serie HOPE.

Para concluir el acto, el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha trasladado su felicitación a todas las empresas y personas participantes, animándolas a continuar apostando por proyectos responsables, compatibles con el cuidado del entorno natural, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo económico.

Asimismo, ha afirmado que el compromiso de la Diputación con el impulso de políticas y programas que favorezcan un futuro sostenible y contribuyan a afrontar el reto demográfico es prioritario.