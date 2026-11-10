La presa del Horcajo (Ávila) corre riesgo de colapso, el aviso rojo se extenderá a mañana y se plantea recurrir a la UME

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha advertido del "riesgo de colapso" que sufre en estos momentos la prensa del Horcajo, que embalsa 0,3 hectómetros cúbicos de agua, al tiempo que ha anticipado que el aviso rojo se extenderá hasta mañana por la entrada de la borrasca Charles y que se plantea la presencia de la Unidad Militar de Emergencias en la zona.

Hernández Herrero ha atendido a los medios después de presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que se ha celebrado esta mañana en la capital abulense y donde se ha hecho un repaso de la situación que vive la provincia, en especial el municipio de Piedralaves, tras las lluvias caídas en las últimas horas.

Además de recordar que la localidad, de unos 3.000 habitantes, se ha evacuado ante el riesgo de desborde de la presa, el delegado territorial de la Junta ha apuntado que, entre esos desalojos, también se ha llevado a cabo el de la residencia del municipio, distribuyendo a sus 66 usuarios por otros centros en El Tiemblo, donde habrían ido una treintena de mayores, y el Hospital y la residencia de Mayores de Ávila.

Los puntos de evacuación preparados, ha continuado, son el Colegio Público San Juan de la Cruz y el Polideportivo Municipal, si bien se está en contacto con el ayuntamiento de Sotillo de la Adrada para habilitar más espacios en caso de que fuera necesario.

"El riesgo es evidente. Se trata de una presa de más de 30 años que puede presentar riesgos en su estructura y está a poco más de kilómetro y medio del casco urbano", ha apuntado para insistir en que, además del agua, también puede arrastrar materiales que ponen en peligro a la población.

Hernández Herrero, no obstante, ha considerado poco probable que el riesgo pueda "irradiar incluso en caso de colapso" a otras poblaciones, pero sí ha explicado que ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo informes de las 20 presas similares que hay en la zona.

El dirigente autonómico, que parte hacia la zona afectada donde se establecerá el Puesto de Mando Avanzado, ha recordado que la zona se ha visto afectada por el incendio de Casavieja de este verano por lo que la erosión del terreno es "extremo".

"La posibilidad también de que caigan árboles, que haya arrastreses evidente y por lo tanto tenemos una situación de emergencia en la que ya estamos trabajando, en la que estamos intentando manifestar los riesgos, pero que estamos lógicamente preocupados y ocupados con una emergencia que, repito, nos va a tensionar y vamos a desplegar todos los recursos que sean necesarios", ha añadido.

AVISO ROJO

Hernández Herrero ha señalado que se presenta un episodio "prolongado" de lluvias con acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado y de hasta 200 y 300 "en algunas fases".

De ahí que, haya anticipado, que según le han explicado los representantes de la Aemet en el Cecopi, el aviso de nivel rojo se extienda hasta mañas ante la llegada de otra borrasca, 'Charles', acompañada de rachas de viento de hasta 100 kilómetros hora.

En este sentido, el delegado territorial de la Junta ha planteado también recurrir a la UME en labores de prevención y control ante estos episodios.

En cuanto al resto de la provincia, el dirigente abulense ha explicado que el arroyo Pinarejo está en situación de desborde sin afectación a la población, al tiempo que el río Tormes, a su paso por El Barco, se encuentre en aviso rojo, si bien existe la "suficiente anchura" que, de momento, no presenta "especial preocupación".