Declarada la situación 2 del Inuncyl en Ávila y suspendidas las clases en 10 centros ante el riesgo de inundaciones

Cecopi en Ávila por la alerta de lluvias. - JCYL

ÁVILA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado a las 17.30 horas de este lunes, 9 de noviembre, la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Ávila y ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva en diez centros receptores de 32 rutas de transporte escolar, que afectan a 943 alumnos.

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha informado de estas medidas durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada esta tarde, ante un episodio en el que el sur de la provincia estará en aviso naranja desde las 00.00 horas de este martes, día 10, y pasará a rojo a partir de las 9.00 horas, de acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La declaración del Inuncyl 2 tiene en cuenta tanto las precipitaciones registradas en las últimas horas como la previsión de un incremento significativo de los caudales en varios tramos fluviales de la provincia, que podría provocar desbordamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales que excedan la capacidad de atención de los medios y recursos locales, según ha informado la Delegación Territorial de Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, la actividad lectiva se ha suspendido en diez centros educativos, los institutos de Arenas de San Pedro, Valle del Alberche, Candavera, Sierra del Valle, Hermenegildo Martín Borro y José Luis López Aranguren; los colegios Zorrilla Monroy, Toros de Guisando y Juan Vives, y el centro de educación especial Príncipe Don Juan.

El Cecopi mantendrá un seguimiento permanente de la evolución meteorológica e hidrológica en coordinación con las administraciones locales y los servicios de intervención, mientras la Junta permanece en contacto con los municipios de las zonas afectadas y con el Ayuntamiento de Ávila, en su condición de titular del servicio provincial de prevención de incendios.

Además, la Delegación Territorial ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y evitar los viajes innecesarios durante los periodos de lluvia intensa, además de no atravesar zonas inundadas, cauces, vados ni pasos subterráneos y mantenerse alejado de ríos, arroyos y barrancos, aunque aparentemente lleven poca agua.

Asimismo, ha aconsejado no estacionar vehículos ni acampar en las proximidades de cauces o en zonas susceptibles de inundación, revisar y limpiar, en la medida de lo posible, los desagües y sistemas de evacuación de agua y seguir la evolución de los avisos meteorológicos y las indicaciones de los servicios de emergencia a través de los canales oficiales y de los mensajes de ES-Alert.