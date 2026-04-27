Se presenta como víctima de una agresión pero termina detenido por tratar de robar un móvil a un joven

Archivo - Un agente ante un coche patrulla. Foto archivo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre que inicialmente se presentó como víctima de una agresión pero que luego terminó en dependencias policiales tras comprobar los agentes que había tratado de robar un teléfono móvil a un joven bajo la amenaza de sacar una supuesta arma blanca, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana de pasado sábado, 25 de abril, cuando la Sala CIMACC 091 recibió una llamada que alertaba de que se estaba produciendo una pelea entre varios hombres en la Plaza del Poniente de la capital. Inmediatamente, se desplazó al lugar una dotación de Policía Nacional de agentes uniformados pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraron con un hombre en un gran estado de nerviosismo y agitación que manifestó que le habían pegado.

Los policías introdujeron al hombre en el coche patrulla debido a la inmediatez de los hechos, al objeto de localizar a los agresores, a lo cual el individuo accedió. Cuando se encontraban en el Paseo de Isabel la Católica, el hombre señaló a dos jóvenes que iban por la acera diciendo "son ellos, son ellos", con lo que los funcionarios les pidieron que se acercaran al vehículo.

Ambos jóvenes al ver a los policías, inmediatamente se acercaron al radio patrulla y apuntaron a los agentes que les estaban buscando. En ese momento, el individuo que iba en el coche, fuera de sí, comenzó a propinar golpes en la puerta y en la mampara que separaba los asientos de los agentes de la parte trasera del vehículo.

Los dos jóvenes relataron entonces cómo el varón del coche se les había acercado en la Plaza de Martí y Monsó y, tras increparles y amenazarles con un objeto que pudiera ser un arma blanca, arremetió contra ellos. Los dos jóvenes se dirigieron a la Plaza del Poniente para evitar problemas, pero el individuo les siguió y echó mano al bolsillo de uno de ellos, arrebatándole el móvil. En ese momento se produjo un forcejeo entre los tres, cayeron todos al suelo y la víctima logró recuperar el móvil.

Una vez que los agentes de Policía Nacional fueron conocedores de estos hechos, procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, máxime cuando un testigo de los hechos corroboró la versión de los jóvenes y señaló que el detenido se había enfrentado a varios grupos de personas durante la noche.

Ante ello, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para su custodia. Se da la circunstancia que el detenido había protagonizado varios altercados durante la noche en la zona de ocio, por los que fue identificado por otras dotaciones policiales.

El presunto autor del delito, a quien le constan cuatro antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.