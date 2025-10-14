Presentado en Segovia el cupón del sorteo de la ONCE de este miércoles, dedicado a la mujer rural

SEGOVIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedica su cupón de este miércoles, 15 de octubre, al Día Internacional de las Mujeres Rurales y así cinco millones de cupones reivindicarán por toda España el papel de la mujer que vive y trabaja en espacios rurales y que contribuye a que la población no abandone el campo y sus actividades.

El director de la ONCE en Segovia, Claudio Congosto, y el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, han presentado este cupón, con el que la ONCE quiere destacar la importancia de la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores.

"Si nuestra provincia, a día de hoy, es un territorio desarrollado, en el que habitan personas educadas, cualificadas y capacitadas para hacerlo progresar, desde el sector primario hasta el ámbito empresarial, pasando por áreas como la cultura, el patrimonio, el turismo, las nuevas tecnologías o la investigación científica, es gracias al papel que han tenido a lo largo de décadas y siglos las mujeres, las madres y abuelas de nuestros pueblos en la vida familiar y laboral", ha manifestado Miguel Ángel de Vicente.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha aseverado que "cualquier forma de dar visibilidad" a todas las mujeres "es importante, porque su trabajo no sólo ha influido directamente en el campo o la labor artesanal, también ha favorecido el progreso urbano e industrial" además de que han contribuido a la creación y el crecimiento empresarial.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebra anualmente el 15 de octubre y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.

El Informe 'Emprendedoras Rurales en España', realizado por el Observatorio del Emprendimiento (GEM), señala que el 20 por ciento de las mujeres de entre 18 y 64 años que viven en zonas despobladas en España se encuentran en proceso de emprendimiento.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Los cupones se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.