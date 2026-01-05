Presidencia de la Junta acoge la Adoración y la Anunciación de la Agrupación Belenista 'La Morana' de Zamora. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, acoge desde el pasado 18 de diciembre de 2025 un misterio navideño cedido en comodato por la agrupación belenista 'La Morana', mediante un acuerdo suscrito con el Ejecutivo autonómico. La escena recoge dos momentos de la iconografía entorno a la Natividad del Señor: la Anunciación a los pastores y la Adoración por los Reyes Magos.

El grupo iconográfico, obra del artesano y belenista José Luis Mayo Lebrija, está compuesto por dieciséis figuras de barro cocido y constituye una escenografía hebrea original, recreada por la propia Agrupación Belenista 'La Morana'.

Este colectivo cultural fue fundado en la ciudad de Zamora en 1999 con el objetivo de promover, difundir y proteger la etnografía y costumbres ligadas al hecho belenista, así como su entronque con la celebración de la Navidad en Castilla y León.

Su amplia actividad cultural abarca la impartición de cursos monográficos y talleres de belenes, además de la organización de otros importantes eventos relacionados con la protección y estudio del folclore o la indumentaria tradicional, constituyéndose como un activo fundamental en la protección del patrimonio material e inmaterial de Zamora con incidencia especial en gran parte de la Comunidad.

Sus belenes se exhiben durante estas fechas en los palacios y sedes expositivas de las diputaciones provinciales de Palencia, Salamanca o Zamora, al mismo tiempo que se muestran en otros importantes municipios del noroeste español.