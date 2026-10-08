La presidenta del TSJCyL urge a ampliar la plantilla judicial y defiende la independencia de los jueces

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, durante la apertura del año judicial - EUROPA PRESS

BURGOS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha urgido este jueves a reforzar la plantilla judicial en la Comunidad para aliviar la "sobrecarga de trabajo" que arrastran los juzgados, al tiempo que ha defendido la independencia de los jueces.

Durante el acto de apertura del Año Judicial celebrado en Burgos, Del Ser ha defendido la necesidad de incrementar las plazas en el territorio y ha reivindicado la independencia judicial como una "garantía esencial" para la ciudadanía.

La presidenta del TSJCyL ha resaltado los avances de los tribunales de la Comunidad que han logrado resolver "un mayor volumen de procedimientos" y recortar los asuntos pendientes, un punto en el que ha hecho hincapié en que estos resultados no pueden sostenerse en el esfuerzo de los profesionales.

Aunque ha valorado la incorporación de diecinueve plazas en la reciente adecuación de la planta judicial, Del Ser ha advertido de que las necesidades de la Comunidad no quedan cubiertas con esta ampliación.

En este sentido, la Sala de Gobierno considera "imprescindible" impulsar nuevas plazas y jueces de adscripción territorial para reforzar los órganos civiles, penales, sociales, mercantiles y especializados.

Todo ello atendiendo a las particularidades de Castilla y León, donde la extensión geográfica, la dispersión poblacional y el alto número de partidos judiciales obligan a hacer compatible la cercanía de la Justicia con la especialización de sus órganos.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LEY DE EFICIENCIA

En materia de violencia sobre la mujer, Del Ser ha abordado la adaptación organizativa motivada por la extensión de competencias y la integración de los delitos contra la libertad sexual.

La presidenta ha destacado la apertura de plazas especializadas y el desarrollo de la comarcalización en las zonas con mayor carga lectiva.

La apuesta es "equilibrar" esta especialización con la cercanía territorial y los recursos adecuados. La presidenta se ha referido al despliegue de la Ley de Eficiencia en los tribunales de la Comunidad.

Aunque ha destacado el compromiso del personal para que el nuevo modelo opere con relativa normalidad, ha puesto el foco en los "retos pendientes2, como la adaptación de infraestructuras, la actualización informática, la coordinación interna y las necesidades de plantilla.

En este sentido, ha calificado de "imprescindible" dotar al sistema de los medios necesarios y ha reconocido que las carencias de personal en algunas oficinas siguen siendo un motivo de preocupación.

Ana del Ser ha reflexionado también sobre la independencia judicial en el contexto del debate público actual, ya que tras señalar que la crítica jurídica razonada es legítima y contribuye a mejorar la Justicia, ha advertido contra los cuestionamientos infundados.

Entiende que la atribución infundada de "motivaciones políticas o ideológicas" a los jueces no solo afecta a quienes ejercen la jurisdicción, sino que "erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho" ha apuntado.

La presidenta del TSJCyL ha recordado que la independencia de los jueces "asegura" que cualquier ciudadano acuda a los tribunales con la certeza de que su causa se resolverá atendiendo únicamente a la Constitución, la ley y las pruebas, como garantía efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.