El presidente de Agroseguro cifra en 80 millones las indemnizaciones en CyL por siniestralidad hasta septiembre

TORDESILLAS (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti Bermejo, ha cifrado en unos 80 millones de euros las indemnizaciones abonadas en Castilla y León con motivo de la siniestralidad, tal y como ha apuntado durante la clausura las Jornadas sobre Seguro Agrario organizadas por dicha entidad en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

Durante el encuentro, con participación del consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, el responsable de Agroseguro ha aprovechado para hacer balance de la contratación de seguros de cereales y viñedo, coincidiendo con el inicio de la campaña en Castilla y León, ámbito en el que Machetti ha remarcado que se trata de los seguros más relevantes dentro del seguro agrario combinado y que la Comunidad autónoma se posiciona como la primera zona productora, siendo el seguro de cultivos herbáceos el más destacado en la región.

Machetti Bermejo ha explicado que la visita a la localidad vallisoletana ha tenido como objetivo principal presentar las novedades y repasar la experiencia acumulada en los últimos ejercicios. En este sentido, ha señalado que la trayectoria reciente ha sido sustancialmente buena a pesar de haber registrado cifras elevadas de siniestralidad en los últimos cinco años, un impacto condicionado de manera principal por la severa sequía sufrida en 2023.

En su balance, el máximo responsable de la entidad ha apuntado que los años 2024 y 2025 se han comportado de forma razonablemente favorable. Aunque se han registrado bastantes episodios de pedrisco durante dicho periodo, el presidente de Agroseguro ha apostillado que estas inclemencias meteorológicas no han sido suficientes como para estropear el ejercicio global de la actividad aseguradora en la zona.

COMPORTAMIENTO FAVORABLE EN 2026

En lo relativo a las indemnizaciones, Machetti Bermejo ha detallado que en 2025 se han pagado en el entorno de los 100 millones de euros por siniestralidad en esta comunidad autónoma. Asimismo, ha precisado que en este 2026, con los datos computados hasta el mes de septiembre, la siniestralidad se sitúa en el entorno de los 80 millones de euros, una cifra que todavía no consume las primas y que permite prever que el presente año mantendrá también un comportamiento favorable.

Finalmente, el presidente de Agroseguro ha mostrado su especial interés por acudir a esta cita anual y ha resaltado el valor de la jornada institucional.