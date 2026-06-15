El presidente del CES de España será homenajeado en Valladolid en los IX Premios de la Industria por su trayectoria

Premio a la trayectoria profesional en los IX Premios de la Industria al presidente del CES, Antón Costas. - TECNOVITAE

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, será homenajeado en los IX Premios de la Industria en España, que entregará la fundación TecnoVitae en Valladolid el próximo jueves, 18 de junio, con un galardón por su "excelsa" trayectoria profesional.

Recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional en la gala de entrega de los galardones, organizados por la Fundación TecnoVitae, que tendrá lugar el 18 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El jurado de los galardones ha destacado, según señalan fuentes de TecnoVitae en un comunicado recogido por Europa Press, la carrera de "una de las voces más prestigiosas y con mayor autoridad del ámbito económico del país".

Costas recoge el testigo de galardonados como fundador y presidente ejecutivo de Grupo Alibérico, Clemente González Soler; y el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas.

Nacido en Vigo en 1947, Costas es ingeniero técnico industrial, economista y doctor en Economía. "Firme defensor del diálogo social y del Estado del bienestar, centra sus investigaciones en la economía política y el impacto de las instituciones y las ideas en la reforma económica", han señalado los organizadores.

El jurado de los IX Premios de la Industria valora, igualmente, "su contribución valiosa e indispensable en la formación de políticas públicas, al presidir y formar parte de numerosas comisiones de expertos para asesorar a gobiernos sobre cuestiones como vivienda, desempleo y servicios públicos".

Ha sido también consejero de varias empresas, presidente del Círculo de Economía (2013-2016) y presidente de la Fundación Cercle d'Economia (2018-2021).

La docencia ha sido, durante las últimas tres décadas, "uno de los pilares de la trayectoria de Costas" de este catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

Es autor, además, de "numerosos artículos y ensayos sobre el papel de las ideas, los intereses y las instituciones en la formación de reformas y políticas públicas". Ha escrito varios libros, en los que analiza cuestiones como la desigualdad y el capitalismo, junto con la necesidad de construir un nuevo contrato social basado en los buenos empleos y las buenas empresas.

Colabora habitualmente como columnista con medios como El País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, entre otros.

IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS

En esta novena edición se entregará un segundo premio especial, el de Comunicación, que recaerá en Xataka, medio más leído en español sobre tecnología, ciencia y electrónica de consumo.

Además, 28 empresas de diferentes puntos del país competirán por alzarse con el galardón en cada una de las siete categorías de los galardones, tales como Innovación Industrial, Industria Agroalimentaria, Industria del Hábitat, Industria Solidaria, Industria de la Movilidad, Industria Digital e Iniciativa Emergente.

El jurado de los IX Premios de la Industria está integrado por "figuras destacadas del ámbito industrial, tecnológico y empresarial, cuya experiencia y criterio garantizan un proceso de valoración riguroso y transparente". Es el caso de la que ha sido presidenta de Michelin España Portugal hasta el pasado mes de abril, María de la Paz Robina; el responsable de Manufacturing Agrícola para la región EMEA en el Grupo CNH, Ángel Rodríguez Lagunilla; la vicepresidenta senior para el suroeste de EMEA en Salesforce, Ana Alonso Muñumer; el director de Inteligencia Artificial de Horse, Alberto de los Ojos, y el presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, INGITE, José Antonio Galdón.

También forman parte de este jurado el director editorial de carwow.es, Juan Francisco Calero; la directora territorial de Comercio del ICEX, Isabel Clavero; el presidente de Vitartis, el Clúster de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, Santiago Miguel Casado, y el director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Muñoz Fernández.

Completan la nómina de miembros del jurado de los IX Premios de la Industria en España la presidenta de AEICE, Estíbaliz González de la Serna; la concejal delegada especial de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo; el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, ingenierosVA, Rafael Álvarez Palla, y el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano.