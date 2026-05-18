El presidente de Comisión de Eclipses subraya la "riqueza incalculable" del cielo de Ávila, "referente" en astroturismo

El presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses 2026, 2027 y 2028, Rafael Bachiller, junto a varias autoridades antes de su conferencia en Ávila. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses 2026, 2027 y 2028, Rafael Bachiller, ha destacado la "riqueza de un valor incalculable" de los cielos de Ávila, una provincia que es una "referente en todo lo que concierne al astroturismo" y desde la que se podrá ver el "fenómeno absolutamente magnífico" del eclipse solar del 12 de agosto.

En una atención a medios antes de pronunciar la conferencia 'El trío de eclipses españoles 2026-2027-2028. Así se observarán desde Ávila', que tiene lugar en el Palacio Los Serrano, el astrónomo ha puesto en valor que la Diputación "proteja" los "cielos magníficos" de la provincia y ponga en marcha iniciativas para favorecer el "astroturismo", que es "muy respetuoso con el medio ambiente".

Asimismo, ha resaltado el impulso de proyectos como el Plan Eclipsados de la institución provincial, que "va a hacer posible que miles de ciudadanos puedan contemplar" el eclipse del 12 de agosto "en condiciones de seguridad" desde Árevalo, "informándose sobre lo qué es y lo que sucede en el cielo" durante el fenómeno.

"Es algo que quien lo presencie no va a olvidar nunca en su vida", ha apostillado el experto, quien ha incidido en que si bien los eclipses "ya no son tan importantes como en el pasado", "no se ha perdido un ápice de fascinación" por ellos: "Es uno de los fenómenos más maravillosos que la naturaleza nos ofrece".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha señalado a Bachiller como una "eminencia" en materia de astronomía, por lo que ha agradecido su presencia en la conferencia sobre el Trío de Eclipses, unos fenómenos sobre los que también ha destacado la "colaboración a nivel institucional".

En este sentido, ha reivindicado que el Plan Eclipsados alcanza su "cuarto hito", en el que se centra en "divulgar", como se hace con la conferencia de este lunes en torno al impacto del eclipse desde el punto de vista científico, histórico y de territorio, a la que seguirán otras actividades, como dos concursos, uno de astrofotografía y otro de pintura.

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO

Estas iniciativas obedecen a la intención de la Diputación de Ávila de abordar el "acontecimiento histórico" del 12 de agosto como "una oportunidad de desarrollo social y económico", enfocado en el turismo.

De esta manera, ha detallado que iniciativas como el punto de observación que se habilitará en Arévalo tiene ya 9.000 inscritos, cuando el límite será de 12.000, y que este martes la institución se reunirá con los alcalde de los 16 municipios a los que el eclipse afectará en su totalidad. Todo ello, para tratar las agendas de cara al día del primer eclipse del trío, un acontecimiento para el que Ávila es "la puerta de entrada en Castilla y León" a quienes llegarán del sureste de España.

Por su parte, el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha recordado que las instituciones trabajan "de manera conjunta" para coordinar el eclipse solar del 12 de agosto, de manera que se garanticen los servicios públicos en un contexto que va a generar "movimiento de personas".

Asimismo, ha apuntado que se trabaja para que la cita sea una "oportunidad" desde el punto de vista científico y económico, un contexto en el que el próximo jueves se evaluarán qué municipios de la provincia, que lo han pedido, serán catalogados como de "observación singular y especial", mientras que Ávila capital se sitúa ya como punto de observación en municipios de más de 20.000 habitantes.

"Vamos a establecer criterios en la medida de lo posible homogéneos y objetivos, tratar de canalizar esas legítimas expectativas que tienen los municipios de que sea un día importante, un día de actividad, un día de difusión de la astronomía y un día también para sentirnos orgullosos de nuestra tierra", ha manifestado.

Por último, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, se ha referido al 12 de agosto como "fecha clave" en relación con el Trío de Eclipses. "Es un evento absolutamente transversal y con una afectación en multitud de ámbitos, y por ello nosotros desde la Subdelegación de Gobierno y de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estamos en absoluta colaboración con la Junta de Castilla y León y con la Diputación de Avila para a la hora de organizar todo este movimiento de personas que habrá que coordinar y estar muy atentos durante ese día a la celebración", ha dicho.

Bueno, pues muy buenas tardes, un día más a los medios de comunicación, a este acto importante para la Diputación Provincial y para todo aquello que tiene que ver con el eclipse que tendremos el día 12 de agosto de este año.

Quiero empezar agradeciendo la hospitalidad, como siempre, de la Fundación Ávila, la persona de su presidenta, y agradecer también a nuestro ponente, de manera muy especial, por haber aceptado la invitación.

él es en Rafael Bachiller, una eminencia cuando estamos hablando de materia de astronomía, en este caso es el director del Instituto Astronómico Nacional, también del Real Observatorio de Madrid, y una de las voces cualificada en este caso cuando estamos hablando de eclipses.

Agradecer también la presencia de nuestro técnico, de Roberto, y como no, del delegado territorial, agradeciendo ese apoyo y esa coordinación que se está haciendo a nivel regional. Agradecer también la presencia de nuestro diputado.

En definitiva, la Diputación Provincial pone hoy de manifiesto con este acto, por decirlo de alguna manera, con el trío de los eclipses 26, 27 y 28 y cómo afectará esa observación desde Ávila.

Poner de manifiesto este año eclipse total que va a afectar a nuestra comarca y a gran parte del norte de la península, en el 2027 que va a afectar a la parte sur de la península también en su totalidad y en el 2028 en este caso que será un eclipse anular.

Pero lo fundamental hoy para la Diputación Provincial es que trabajamos en colaboración a nivel institucional, damos pasos en ese cuarto hito que en este caso se trata de divulgar, por decirlo de alguna manera, dentro de ese plan Eclipsados.

Hoy ponemos de manifiesto a trav de esta conferencia por decirlo de alguna manera que tambi hay otra serie de iniciativas por parte de la Diputaci como van a ser otras dos charlas una de ellas se va a celebrar en la EPSA en la antena que tiene en Cebreros la Agencia Espacial Europea otra tambi la realizaremos pendiente de concretar pero sobre todo dos concursos uno tambi que vamos a realizar de astrofotografía y también concursos de pintura, que habrá de plazo para solicitarlo hasta el 12 de junio.

También poner de manifiesto, y por eso también le quiero agradecer al profesor Bachiller, pues en esta charla, desde el punto de vista, cómo afecta un eclipse desde el punto de vista científico, histórico y también al territorio.

Creo que son tres aspectos muy importantes a la hora de abordar cómo la Diputación Provincial, a través de este acontecimiento astronómico, crea una oportunidad para el desarrollo social y económico, también teniendo como pilar fundamental al turismo.

También ponemos de manifiesto que en el día de hoy ya se han pasado las 9.000 preinscripciones para ese punto de observación que va a haber en Arevalo. Vamos a tener una limitación, por decirlo de alguna manera, de 12.000 preinscripciones. En el día de mañana vamos a mantener una reunión, en este caso con los 16 municipios que afectan, en este caso el Eclipse en su totalidad

y acabo mi intervención diciendo que esta oportunidad para la provincia de Vila es una oportunidad muy importante porque se focaliza, por decirlo de alguna manera, la puerta de entrada a la región de Castilla y León por la parte sureste de nuestra península y creo que va a ser una oportunidad muy buena para que la gente que venga a visitarnos también conozca otra serie de fortalezas que tenemos en nuestra provincia. Gracias.