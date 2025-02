El presidente de la Diputación de Burgos reconoce un superávit de 14 millones en la liquidación de 2024

BURGOS 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha mostrado su satisfacción al anunciar un "superávit de 14 millones" en la ejecución presupuestaria del pasado año.

En este sentido, ha valorado el "alto grado de ejecución" que, a su jicio, certifica el cumplimiento de la estabilidad y la regla de gasto. El mandatario ha asegurado que la ejecución del capítulo de ingresos ha sido de "un 98,87 por ciento y la de gastos en un 90,45 por ciento". "Y por primera vez se han tramitado anticipadamente 12 convocatorias públicas de ayudas", ha destacado.

"Los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros, dado que además se cuenta con un remanente de tesorería para gasto corriente positivo y se suman al superávit presupuestario en términos de estabilidad presupuestaria por importe de 14.503.089 euros", ha detallado. Pese a que la regla de gasto está sin aprobar en el ámbito nacional, la Diputación de Burgos se la "autoaplica aunque no sea una condición necesaria".

En cuanto a la deuda, la Diputación Provincial de Burgos cumple con la obligación de no rebasar el límite (110 por ciento). Algo que, en sus palabras, se ha superado "con creces" porque el volumen de deuda viva es del 36,65 por ciento, mientras que el de extrapresupuestaria es del 14'18 por ciento".

En cuanto al pago a proveedores, la administración provincial es una de las "más cumplidoras" con los plazos. Mientas que la ley ordena que el pago a proveedores esté en un máximo de 60 días, la Diputación tiene una media "de 14,9 días", cuando en el ámbito general es "de 45 días".

El presupuesto neto de licitación de todos los contratos, excluidos los menores, realizados a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público asciende a 31.291.577,05 euros. Respecto a los contratos menores, el presupuesto neto de licitación asciende a 1.148.683,53 euros y que corresponde a 83 contratos.