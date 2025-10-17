El presidente de la Diputación de León, a favor de suprimir los peajes de la AP-66 y la AP-71

LEÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha expresado este viernes que estaría "encantado" de que se suprimieran los peajes de la autopista del Huerna (AP-66) entre León y Asturias y la AP-71, que une León con Astorga.

"Nos gustaría, por supuesto, que se suprimieran", ha recalcado, al tiempo que ha recordado el compromiso asumido con el gobierno del PP de José María Aznar al prorrogar la vigencia del peaje de la AP-66 hasta 2055.

Álvarez Courel ha valorado que existan bonificaciones cuando se realiza un número determinado de viajes, pero ha insistido en que sería mejor opción que el peaje no existiera. "Desde luego, si nos piden el apoyo, claro que vamos a apoyar que no exista el peaje, pero hay que tener en cuenta todo lo que se ha venido arrastrando desde atrás", ha añadido.

El compromiso asumido hasta 2055 impide, por el momento, la supresión del peaje de la AP-66, salvo que sea a través de un desembolso económico "enorme", según ha explicado, algo que no ha sucedido en las concesiones de otras autopistas.

"En este caso no nos va a quedar más remedio, por desgracia, que esperar a 2055 o, en su defecto, que el gobierno de turno pudiera emplear algo para que se redujera el peaje", ha apuntado.

Además, ha recordado que también el gobierno encabezado por Aznar fue el que implantó la AP-71 en un tramo "llano" de unos 37 kilómetros, una inciativa que se podía haber llevado a cabo y mantenido "perfectamente" con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en el Instituto Leonés de Cultura (ILC), donde ha presidido la II Jornada de Ciberseguridad con representantes municipales de ayuntamientos de la provincia.