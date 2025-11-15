El presunto autor de la muerte de Encarnita Polo, ingresado en la unidad de psiquiatría bajo custodia policial

ÁVILA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor de los hechos ocurridos el viernes en la residencia de mayores de Ávila en la que residía la actriz y cantante Encarnite Polo tiene 66 años y se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría bajo custodia policial, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.

Agentes de la Policía Nacional abrieron a una investigación por la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, fallecida este viernes a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila.

Fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press que se está investigando las circunstancias del fallecimiento. Los primeros indicios apuntaban a que habría sido otro residente el autor de la muerte.

La Subdelegación del Gobierno había informado previamente de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional investigaba un fallecimiento que se había producido en la residencia de mayores Decanos de Ávila.

Fue la hija de Encarnita Polo, Raquel Waitzman Polo, quien comunicó el fallecimiento en un comunicado remitido a los medios.