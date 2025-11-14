Policía investiga la muerte de la cantante Encarnita Polo en una residencia de Ávila

Archivo - Encarnita Polo en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación por la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, fallecida este viernes a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que se está investigando las circunstancias del fallecimiento. Los primeros indicios apuntan a que habría sido otro residente el autor de la muerte.

La Subdelegación del Gobierno había informado previamente de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional investigaba un fallecimiento que se había producido en la residencia de mayores Decanos de Ávila.

Ha sido la hija de Encarnita Polo, Raquel Waitzman Polo, quien ha comunicado el fallecimiento en un comunicado remitido a los medios.