Previsto el corte continuo de un tramo de Joaquín Velasco Martín, en Valladolid, a partir de este martes

Corte de tráfico en la calle Joaquín Velasco Martín de Valladolid previsto a partir del 13 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid prevé el corte de tráfico a partir de este martes, 13 de octubre, en horario continuo de la calle Joaquín Velasco Martín, entre la avenida Sánchez Arjona y la calle Arzobispo

José Delicado, por las obras de canalización de la red de calor.

La previsión es que el corte de tráfico se extienda hasta el 30 de noviembre, según los datos disponibles en el apartado de información del tráfico de la web del Ayuntamiento de Valladolid (valladolid.es).

Después de los meses de verano en los que los trabajos vinculados a la red de calor Valladolid Oeste se han centrado en mayor medida en el barrio de Villa de Prado, esta incidencia del tráfico implica el regreso de los cortes a la zona de Huerta del Rey más próxima al río Pisuerga.

Aunque cabe apuntar que en la zona ya se produce un corte de tráfico en la calle Ángel Chamorro, en fondo de saco y que se dedica principalmente a aparcamiento en batería.

A expensas de la información que comunique la empresa municipal de autobuses, Auvasa, es previsible que deba modificarse el recorrido de la línea 8, que incluye una parada en el tramo afectado por las obras en Joaquín Velasco Martín.