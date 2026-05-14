La Primavera Teatral de Segovia programa 34 espectáculos entre mayo y junio e incluye trabajos del Taller de Teatro

SEGOVIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Primavera Teatral de Segovia regresa por tercer año consecutivo con una programación de 34 espectáculos distribuidos entre mayo y junio con la presencia de compañías locales, propuestas profesionales externas y, como principal novedad, los trabajos desarrollados por el Taller Municipal de Teatro.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha subrayado que el propósito que anima al certamen es acercar el teatro a una ciudadanía con sólida tradición escénica, "compartiendo el amor a la cultura teatral" e impulsando el "talento surgido en la propia ciudad". En esa línea, la incorporación del Taller Municipal de Teatro al programa como participante activo supone el reconocimiento institucional a la labor formativa desarrollada por sus actores y profesores.

La programación se extiende desde el 19 de mayo hasta el 29 de junio y contempla precios que oscilan entre los 3 y los 13 euros, con representaciones gratuitas incluidas.

El Taller Municipal de Teatro será el encargado de inaugurar el ciclo con dos funciones de entrada libre hasta completar aforo que se desarrollarán el 19 de mayo, con el taller de lectura dramatizada que pondrá en escena 'Luces de Bohemia', de Valle-Inclán, y el 20 de mayo, el taller juvenil representará 'El reverso del escenario'.

Del 25 al 28 de mayo, la Asociación Cultural Las Magas organiza la V Muestra Artesjoven, en la que participarán el grupo de teatro Amanecer, el grupo infantil Torteatro, el CEIP Marqués del Arco, Alborada Musical, el CEIP San José, el grupo teatral Fundación Caja Cega, el grupo de Hontanares y la escuela de danza Blanca de la Asunción. Las entradas, a 3 euros, destinarán toda la recaudación a la Asociación Amanecer.

OTROS ESPECTÁCULOS

El 28 de mayo, el Taller Municipal de Teatro regresará al escenario con 'El enfermo imaginario', de Molière, mientras que el 31 de mayo la compañía Nena Producciones presentará 'Viernes. ¿Cuántos viernes hay en 10 años?', con entradas a 10,15 euros.

El mes de junio comenzará con tres propuestas del Taller Municipal de Teatro: '¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?', 'El enfermo imaginario' y 'Cuatro corazones con freno y marcha atrás'. El 6 de junio, las actrices Cayetana Cabezas y Elena Díaz Barrigón subirán al escenario de la sala Julio Michel con la obra 'Escúchame, compréndelo', a un precio de 10,15 euros.

Los días 9 al 13 de junio centrarán la atención en la compañía segoviana Cardalalana Teatro, que presentará cuatro espectáculos - 'Habemus Aquaeductum', 'De miedo', 'El gran jefe se jubila' y 'La actualización'- con precios entre 7 y 8 euros. Después de tres nuevas representaciones del Taller Municipal de Teatro los días 16, 17 y 18 de junio, la compañía Ponte a la Cola llevará al escenario del 19 al 21 de junio la obra 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores', de Federico García Lorca, con entradas a 13 euros.

Del 22 al 25 de junio, Zaquizamí Teatro ofrecerá 'Como la Chinche', de Vladimir Mayakovski, a 7 euros por función. El cierre del ciclo corresponderá a la compañía Vas de Arte, que los días 27, 28 y 29 de junio representará 'Los ladrones somos gente honrada', de Enrique Jardiel Poncela, con entradas también a 13 euros.

Todas las representaciones tienen lugar en La Cárcel_Centro de Creación, las entradas para las compañías profesionales y los ciclos del programa están disponibles en la página web de turismo de Segovia y en el Centro de Recepción de Visitantes, mientras que las correspondientes a las obras de las compañías locales y asociaciones culturales se pueden adquirir a través de las plataformas de cada entidad participante.