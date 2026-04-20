El primer día de solicitud presencial de regularización discurre en CyL sin grandes colas y con algunos retrasos

Varias personas en la oficina integral de la Seguridad Social, a 20 de abril de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic - Europa Press

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes se ha desarrollado este lunes, 20 de abril, en Castilla y León, con "normalidad" a nivel general, sin grandes colas en las oficinas habilitadas pero sí con retrasos por fallos en el sistema informático en algunas de ellas.

Los primeros solicitantes han acudido con cita previa a las oficinas de Correos dispuestas para el trámite en las nueve provincias de la Comunidad desde las 8.30 horas hasta las 17.30, mientras en las oficinas de la Seguridad Social y de Extranjería las gestiones se han realizado entre las 16.00 y las 19.00 horas.

En Valladolid, la normalidad ha sido la tónica de la jornada, si bien a lo largo de la mañana se han producido retrasos en las oficinas de Correos habilitadas para realizar este trámite debido a un problema informático en el sistema de gestión de las solicitudes.

Así, ha habido solicitantes que han tardado "10 minutos" en presentar su solicitud y otros hasta una hora, una diferencia que también se debe a que "cada ciudadano necesita su tiempo", como ha indicado el jefe de sector del Área de Negocio Minorista y Servicios de Valladolid en Correos, Ramiro Morillo, director de la oficina de Correos de la plaza de la Rinconada de la capital vallisoletana.

La cola para realizar la gestión, siempre con cita previa, ha rondado en esta oficina la decena de personas, entre ellos Daniel Solórzano, venezolano de 49 años, quien espera superar junto a su familia el proceso de regularización para poder lograr un "buen trabajo" y "aportar al país". "Gracias a todos los que hicieron posible esto, estamos segurísimos que muchos se los vamos a agradecer", ha apostillado, emocionado por la oportunidad tras años de "intentar sobrevivir" con trabajos sin contrato laboral.

En Palencia, la jornada también se ha llevado a cabo sin incidencias reseñables, según ha informado la Subdelegación del Gobierno, situación similar a la vivida en Segovia, donde el flujo de asistentes a las sedes ha sido habitual al de otros días.

Sin largas colas, a cuentagotas, sin incidentes y, por tanto, con normalidad se ha vivido también la jornada en las oficinas habilitadas en León y Salamanca, al igual que en Zamora, en cuya capital la sede de Correos de la calle Santa Clara ha acogido a migrantes como Luciano Pleitel, de 24 años, quien confía en una resolución positiva tras presentar su solicitud.

"Si nos denegaban el asilo, ya teníamos pensado volver a Argentina porque sin papeles aquí es imposible", ha relatado este migrante a la espera de poder regularizar su situación administrativa en este proceso extraordinario.

También sin ningún imprevisto y sin afluencia masiva ha avanzado la jornada en Ávila, Soria y en Burgos. En esta última, precisamente, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha atendido a los medios en relación a los posibles casos de estafa en la obtención de citas previas para la presentación de la solicitud.

En este sentido, ha asegurado que "no consta ningún caso" en Castilla y León y ha señalado que la digitalización del proceso y la transparencia de la información oficial son las mejores herramientas para combatir estos riesgos.

Por otro lado, en el marco de este procedimiento de regularización extraordinaria, sí se ha experimentado una mayor afluencia en oficinas de los ayuntamientos de la Comunidad, a donde los migrantes acuder para solicitar el certificado de empadronamiento u otros documentos requeridos para presentar su solicitud.