El primer Draft Paralímpico de CyL reúne en Valladolid a 30 niños y jóvenes para mostrar sus aptitudes deportivas

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Tecnificación Deportiva Río Esgueva de Valladolid ha sido escenario este domingo del primer Draft Paralímpico celebrado en Castilla y León, una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE) con el apoyo de CaixaBank, que ha reunido a 30 niños y jóvenes para "mostrar sus aptitudes deportivas e identificar futuras promesas del deporte paralímpico".

Se trata de 18 chicos y doce chicas de entre siete y 32 años, con discapacidad física, visual o parálisis cerebral, procedentes en su mayoría de Castilla y León, aunque también de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, según ha señalado CaixaBank en un comunicado recogido por Europa Press.

El draft ha comenzado con una breve presentación a cargo del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García; el director comercial de Empresas de CaixaBank en Castilla y León, José Portela; la directora adjunta del CPE, Susana Gaytán, y la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Carmen Villa, quienes han dado la bienvenida a los deportistas y familias presentes y los han animado a afrontar "con ilusión" este nuevo reto.

Tras el calentamiento, los participantes se han sometido a diversas pruebas y juegos destinados a medir su rendimiento en diferentes áreas, como fuerza, velocidad, aceleración, flexibilidad, resistencia aeróbica, equilibrio y coordinación.

A continuación, el CPE y los seleccionadores de promesas de los diferentes deportes paralímpicos han analizado estos resultados y han determinado en qué disciplinas se podría aprovechar mejor el potencial de cada participante.

Después de comer, los asistentes han tenido ocasión de conocer los testimonios de dos destacados deportistas vallisoletanos, como son la judoka con discapacidad visual Marta Arce, ganadora de cuatro medallas paralímpicas entre Atenas 2004 y París 2024, y el nadador con discapacidad física Luis Huerta que, con 24 años, suma cinco diplomas en dos ediciones de los Juegos.

Ya por la tarde, en las diferentes instalaciones del Centro, los chicos y chicas han tenido oportunidad de practicar aquellas modalidades que mejor pudieran encajar con sus aptitudes y preferencias, como han sido el atletismo, el bádminton, el ciclismo, la escalada, el judo, la natación, el piragüismo, el tenis de mesa y el triatlón.

Este Draft Paralímpico se enmarca en el programa 'Nuestra Próxima Estrella', una iniciativa del CPE dedicada a la captación de talento joven en toda España que cuenta con el apoyo de CaixaBank, la cual ha manifestado su apuesta por "la iniciación en el deporte de los niños y jóvenes con discapacidad".

Para acceder a este programa, las personas interesadas deberán rellenar un formulario online en el siguiente enlace: https://www.paralimpicos.es/promocion/nuestraproximaestrella, en el que indiquen sus características, habilidades y gustos y, posteriormente, se les invitará a participar en alguno de los Drafts que el programa organiza cada año.

Una vez elegida su modalidad favorita, se les ayudará también de forma personalizada a encontrar un club donde puedan entrenar con regularidad, con el objetivo de mejorar su rendimiento y progresar en el camino hacia el alto nivel.

En esta ocasión, la organización de la actividad corrió a cargo de 'Relevo Paralímpico Castilla y León', una iniciativa conjunta del gobierno autonómico y el CPE, en coordinación con las federaciones paralímpicas, cuyo objetivo es la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva, de manera que se desarrolle paralelamente una "estructura inclusiva" entre los clubes y entidades deportivas de la región que permita una continuidad de futuros deportistas a lo largo de los años.

Asimismo, las federaciones autonómicas de Bádminton, Ciclismo, Montaña y Escalada, Piragüismo, Tenis de Mesa y Triatlón, y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León han colaborado también en la organización de las actividades.