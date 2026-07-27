La primera edición de VET.GAN Expo, que se celebrará en la Feria de Valladolid en enero, abre el plazo de inscripción

Cartel de VET.GAN, el primer salón especializado en veterinaría de producción. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de VET.GAN Expo, que se celebrará los días 13 y 14 de enero del próximo año en el recinto de la Feria de Valladolid, ha abierto su plazo de inscripción para asistir al evento.

El encuentro nace como un espacio de convergencia enfocado en la sanidad animal y la veterinaria de producción para reunir a veterinarios especializados, docentes, investigadores y empresas proveedoras del sector ganadero, señalan desde la entidad ferial a través de un comunicado.

La apertura del registro profesional supone el inicio de la cuenta atrás para una cita que aspira a convertirse "en referente nacional para los profesionales vinculados a la producción animal".

Durante dos jornadas, los asistentes podrán conocer las últimas novedades y tendencias del sector, acceder a formación avanzada a través de conferencias y talleres especializados, compartir experiencias y buenas prácticas profesionales, así como establecer nuevas colaboraciones y ampliar sus redes de contacto, añade la información.

Las 'Jornadas VET.GAN 4.0' se consolidan como uno de los ejes principales del programa, con una destacada vertiente técnica orientada a la innovación tecnológica y a la transformación del sector. El esquema previsto incluye dos ponencias magistrales centradas en la aplicación del enfoque 'One Health' y los desafíos sanitarios del sector. Asimismo, se desarrollarán cinco mesas redondas sobre bioseguridad, interacción entre ganadería y medio ambiente, genética y producción, el rol del veterinario de producción y la llegada de jóvenes talentos a la profesión.

El certamen, organizado por la Feria de Valladolid, cuenta con el respaldo institucional de la Organización Colegial Veterinaria (OCV). Además, participan en el diseño del programa técnico organizaciones como la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC), la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino (Anavepor), la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino Ibérico (Anvepi), la Asociación Española de Cunicultura (Asescu), la Asociación de Veterinarios Especialistas en Sanidad y Producción Apícola (Avespa), la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales (Serga) y la Ordem dos Médicos Veterinários de Portugal.

El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha señalado que VET.GAN contempla un modelo donde "tienen cabida aspectos como la formación, la innovación, la competitividad, la concienciación social y el reconocimiento del trabajo que desarrollan los profesionales de la veterinaria de producción". La feria abordará cuestiones transversales como la bioseguridad, el bienestar animal, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento.

El acceso al evento está restringido a profesionales y estudiantes del ámbito de la producción ganadera, previa verificación de sus credenciales por parte de la organización.

Entre los perfiles autorizados para solicitar el pase a través del sitio web oficial se encuentran veterinarios colegiados, especialistas en producción animal, personal técnico de las ADSG, de integradoras, cooperativas y organizaciones ganaderas, así como veterinarios de la Administración Pública y personal docente e investigador.

El registro profesional ya está disponible a través de la página web del evento. Una vez validada la solicitud, los asistentes recibirán por correo electrónico la confirmación de su acreditación y el correspondiente pase de acceso. https://feriavalladolid.com/vetgan/