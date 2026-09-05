La primera noche de Fiestas de Valladolid deja 4 agresiones, una con un detenido por dar un botellazo a un varón

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 1-1-2 Castilla y León ha registrado al menos cuatro agresiones en la primera noche de las Fiestas de Valladolid, sucesos que han dejado un detenido por dar un botellazo en la cabeza a otro varón en en la calle San Isidro, en el entorno de Circular.

En concreto, la agresión con el botellazo tuvo lugar minutos antes de las 2.15 horas de la madrugada de este sábado en el número 7 de la mencionada vía y se saldó con un herido y un varón detenido como autor, tal y como han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Durante esta noche también han resultado heridos por agresiones una mujer de unos 50 años con un corte en un brazo en el Paseo de San Vicente, un joven de 20 con una brecha en la calle Espíritu Santo y un varón de unos 30 años con un corte en el brazo en el entorno de la Catedral.

Por otro lado, el 1-1-2 ha contabilizado cuatro avisos por peleas, una con un varón de 60 años heridos con un corte en la avenida Segovia, otra con seis jóvenes de unos 20 años implicados en la calle Francisco Suárez y otra con 25 jóvenes veinteañeros involucrados en el Paseo Zorrilla con Hospital Militar, donde se ha notificado un herido. La cuarta pelea tuvo lugar en el Paseo de San Vicente, pero no se han registrado heridos.

Además, el 1-1-2 ha recibido once avisos por incidente sanitarios relacionados con el consumo de alcohol a lo largo de la primera noche de fiestas, cinco de ellos relacionados con menores de edad que han sufrido intoxicaciones etílicas o se han encontrado indispuestos en la zona de Las Moreras.

En otros dos casos, dos varones mayores de 20 años han sido atendido semiinconsciente o inconscientes también en Moreras.