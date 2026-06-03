Primera sentencia en que la Junta de CyL tiene que indemnizar a un trabajador por abuso en la temporalidad

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Castilla y León, a través de sus Servicios Jurídicos en Salamanca, ha ganado la primera sentencia en la que la Junta tendrá que indemnizar a un trabajor por abuso en la temporalidad.

La demanda fue interpuesta contra la Administración autonómica por el despido de un trabajador del Servicio Territorial de Medio Ambiente, dependiente de la Junta de Castilla y León. Este trabajador prestó sus servicios desde 2011 mediante contratos temporales de interinidad.

Con posterioridad, concretamente en 2026, la plaza que ocupaba fue adjudicada, tras un proceso selectivo, a otro trabajador. En la sentencia, el Tribunal de lo Social de Salamanca ha considerado que "la relación laboral fue fraudulenta por abuso de la temporalidad, ya que el trabajador ocupó la plaza durante más de tres años sin cobertura definitiva", según indica el responsable de los Servicios Jurídicos de UGTCyL, Alberto Lozano, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

También reconoce una "indemnización adicional por daños morales por el abuso de la temporalidad". Por lo tanto, se ha estimado la demanda y la Junta de Castilla y León debe indemnizar al trabajador por daños morales derivados del abuso de la temporalidad.

Además, el Tribunal ha ordenado remitir la sentencia a la Inspección de Trabajo para una posible sanción administrativa a la administración autonómica.