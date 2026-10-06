'La Primitiva' deja más de 31.000 euros a dos acertantes de Alba de Tormes (Salamanca) y Medina (Valladolid)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 6 octubre 2026 8:57
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VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorte de 'La Primitiva' celebrado ayer lunes ha dejado 31.287,84 euros a dos acertantes de segunda categoría --cinco acietos más el complementario-- en Alba de Tormes (Salamanca) y Medina del Campo (Valladolid), según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, los billetes se han consignado en en la administración nº1 de la localidad tormesina, situada en Plaza Mayor, 17 y en la nº2 de Medina del Campo (Valladolid), situada en Maldonado,17.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 49, 4, 10, 40, 25 y 20. El número complementario es el 29, el reintegro el 3 y el Joker, 7459175. La recaudación ha ascendido a 6.952.196 euros.

No ha habido boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos + Reintegro-- ni de primera categoría --seis aciertos--, por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 33.500.000 euros.

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