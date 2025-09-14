La Primitiva deja un premio de más 550.000 euros en Burgos

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva de este domingo ha dejado 553.034,17 euros en un premio de primera categoría (seis aciertos) en Burgos capital, según informan fuentes de Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El billete se ha validado en la Administración de Loterías número 11 de la capital burgalesa, situada en Vitoria, 184, y es uno de los dos boletos aceptantes en esta categoría junto al vendido en la número 1 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

La combinación ganadora ha estado formada por los números 23, 18, 14, 19, 30 y 09. El complementario es el 15, y el reintegro, el 1. El número Joker ha sido el 7486966 y la recaudación del sorteo asciende a 10.111.622,00 euros.