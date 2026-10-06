El Principal de Burgos acoge el día 12 un concierto por el 90 aniversario de la muerte del compositor Antonio José

Ballesteros junto a Pérez Trascasa y Castro en la presentación del concierto. - AYTO BURGOS

BURGOS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha presentado este martes el proyecto 'Del canto popular al coro. Antonio José y la música popular burgalesa', un concierto que tendrá lugar el 12 de octybre en el teatro Principal con motivo del 90 aniversario de la muerte del compositor Antonio José Martínez Palacios.

Ballesteros ha estado acompañada por miembros del Colectivo Yesca y el Coro Ars Nova, quienes se subirán al escenario para rendir tributo tanto a la figura del músico como al patrimonio oral de la provincia, como ha explicado la concejala.

El recital propone un diálogo directo entre la obra académica y la música de tradición oral y según ha explicado Ballesteros, la propuesta intercalará las piezas corales a capela escritas por Antonio José con las versiones originales de esas mismas melodías de campo interpretadas por el Colectivo Yesca.

Casi el 90 por ciento de los materiales tradicionales utilizados por Antonio José para estas composiciones proceden del Cancionero Popular de la provincia de Burgos, publicado por Federico Olmeda en 1903.

Ambos autores coincidieron ya que Olmeda presentó su obra en Burgos en 1902, el mismo año en que nació Antonio José.

Durante la presentación del concierto, , Gonzalo Pérez Trascasa, del Colectivo Yesca, ha subrayado que la velada busca transformar la memoria del compositor asesinado durante la Guerra Civil en la provincia, en un "homenaje explícito a la canción popular castellana", un empeño en el que el propio Antonio José se volcó "semanas antes de su muerte" durante una célebre conferencia impartida en el Teatro Principal el día de San Juan de 1936.

Entre las piezas que se interpretarán destacan los cantos de trabajo de la provincia, una de las secciones más arcaicas y de mayor valor musicológico del cancionero castellano, caracterizados por reflejar las duras condiciones de las labores del campo y los oficios tradicionales a través de sonoridades y ritmos singulares.

Por su parte, el director del Coro Ars Nova, Javier Castro, ha puesto de relieve la carga simbólica de actuar en el Teatro Principal, el escenario donde Antonio José "debutó como pianista,y ofreció conferencias y escuchó por última vez su música en directo".

Asimismo, Castro ha remarcado la importancia de "cantar y tocar" para mantener vivo el patrimonio musical, y ha subrayadi que la música popular funcionó para el compositor local como el verdadero germen de su creación artística.

Las entradas para la cita del 12 de octubre ya están a la venta a un precio único de 15 euros. Se pueden adquirir tanto a través de la página web del Ayuntamiento de Burgos como de forma presencial en las taquillas del Teatro Principal, la Casa de Cultura de Gamonal, el Cultural Cordón y el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).