'El Principal a gatas' reúne en noviembre en Burgos cuatro espectáculos para acercar el teatro a los bebés

BURGOS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo municipal 'El Principal a gatas. Teatro para bebés' celebrará durante este mes de noviembre su duodécima edición en la sala de ensayos del Teatro Principal de Burgos, con una propuesta de cuatro espectáculos escénicos y un total de ocho jornadas de representaciones dirigidas a niños de entre 6 meses y 3 años.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Burgos en colaboración con Teatro La Sonrisa, busca acercar el teatro a los más pequeños a través de una programación a cargo de cuatro compañías y artistas que combina teatro, música, movimiento y experiencias sensoriales adaptadas a este público.

La primera cita del programa comenzará este sábado, 7 de noviembre, con 'El mar', de la compañía Teatro Teloncillo, una propuesta que invita a descubrir animales, sonidos y paisajes del océano a través de un viaje imaginario. El domingo 8 tomará el relevo LaSal Teatro con el montaje 'Sin palabras (se las llevó el aire...)', centrado en las posibilidades expresivas del cuerpo, el movimiento y la voz. Ambas representaciones cuentan con la colaboración de la Junta a través de la Red de Teatros de la comunidad.

Durante el segundo fin de semana, los días 14 y 15 de noviembre, la programación continuará con 'Las mil y una nanas', de Serena Manserra y Nacho Prada, un espectáculo íntimo en torno a las canciones de cuna tradicionales y los cuidados, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Por su parte, Teatro La Sonrisa cerrará la edición con 'Pompón', uno de los títulos clásicos del ciclo que introduce a los bebés en el mundo del circo con música, voz en directo y humor, ofreciendo un total de ocho funciones repartidas entre los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre.

Todas las funciones contarán con dos pases diarios, a las 11.30 y a las 13.00 horas, con una duración aproximada de 30 minutos y un aforo limitado a 50 niños y 50 adultos por sesión. Las entradas se han fijado a un precio de 5 euros, siendo necesario que cada bebé acuda acompañado por un adulto y que ambos dispongan de su correspondiente pase.