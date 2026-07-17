A prisión por dar una paliza a un conocido que acabó en coma y fue hallado a los tres días en su casa de Soria

Comisaría de la Policía Nacional en Soria. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SORIA

SORIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Soria a un individuo, que ha ingresado en prisión, por agredir brutalmente a un conocido en su propio domicilio, en el que se le encontró tres días más tarde, y que acabó en coma e ingresado en la UCI de un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo, cuando el agresor presuntamente acechó a su víctima en las inmediaciones del domicilio de éste a la espera del momento idóneo para actuar por sorpresa.

Así, una vez cerciorado de que su objetivo se encontraba en el interior de la vivienda, con un juego de llaves de la propia víctima que había sustraído con anterioridad, accedió al mismo.

El individuo aprovechó que su conocido se encontraba acostado en la cama y, movido por desavenencias personales, propinó a la víctima múltiples golpes, impidiendo cualquier tipo de reacción o defensa por su parte, "con una violencia desproporcionada y ensañándose con crueldad", han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras los hechos, la víctima quedó en el domicilio unos tres días hasta que un conocido de su familia le encontró en la vivienda en estado de "shock", en el que pudo haber permanecido todo ese tiempo.

El agredido fue trasladado de forma inmediata hasta el Hospital Santa Bárbara de Soria para ser inmediatamente derivado al Hospital Universitario de Burgos, donde quedó ingresado en la UCI en estado de coma, asistido de las lesiones que presentaba.

Debido a las secuelas que derivaron de las lesiones el agredido no pudo determinar exactamente cuándo se produjo la agresión, si bien vecinos del lugar de los hechos, manifestaron haber escuchado ruidos durante la tarde-noche del domingo 24 de mayo.

Tras los hechos, agentes de la Policía Nacional de Soria comenzaron las gestiones de investigación para la identificación, localización y detención del autor de la agresión, así como a recabar todas las pruebas necesarias para la comprobación del delito, lo que dio sus frutos con el arresto del individuo la tarde del 10 de julio.

Al día siguiente, el detenido, al que se le imputa un delito de Homicidio en grado de tentativa, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, Sección de Instrucción y Civil, en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.