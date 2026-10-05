A prisión el detenido por el atropello mortal de una joven en Ávila al que se investiga por homicidio

ÁVILA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido tras el atropello mortal de una joven el Sábado en la carretera de Sonsoles de la capital.

El hombre está siendo investigado por un delito homicidio, sin perjuicio de que el avance de la investigación pudiera modificar dicha calificación, informa el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia a Europa Press.

Por el momento, no precisan si se trata de un caso que pueda ser calificado como violencia de género. El Tribunal ordenará diversas diligencias de investigación en las próximas horas con el objetivo de aclarar la relación entre el investigado y la víctima.

Los hechos sucedieron el sábado y esta mañana, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ya informaba de que la Policía Nacional investigaba como violencia de género el caso.

En declaraciones a los medios tras la presentación de una campaña de tráfico junto a Aspaym, Galeano ha señalado que la violencia de género es "una de las hipótesis más importantes" que "baraja" el cuerpo en relación con el suceso.

Los hechos tuvieron lugar el sábado 3 de octubre minutos antes de las 6.45 horas, cuando la Policía Nacional informó al 1-1-2 Castilla y León del fallecimiento de una mujer tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Sonsoles. A su llegada, el personal sanitario confirmó la muerte de la víctima, una mujer de unos 25 años.

Posteriormente, en la misma jornada la Policía Nacional detuvo a un varón implicado en los hechos, al que se pudo identificar a partir de la llamada de una persona que afirmó haber visto a una persona haciendo maniobras en una zona cerca a la carretera de Sonsoles.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, tras recibir esta llamada la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, pudo identificar el vehículo a través del visionado de las cámaras de la zona y, posteriormente, dar con el conductor.

Así, se detuvo a un varón como presunto autor del atropello de la joven, a la que se le ha realizado una autopsia cuyos informes espera la Policía Nacional para continuar con la investigación.

Galeano ha valorado la "rápida" actuación de la Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local.