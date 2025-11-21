A prisión dos hombres por arrancar unas cadenas de oro a una mujer mayor a la que arrastraron en Salamanca

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un varón con 25 arrestos anteriores tras llevarse de un súper 610 euros en productos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SALAMANCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a dos hombres que han ingresado en prisión por el robo de joyas a una mujer de avanzada edad, a la que arrancaron unas cadenas de oro y arrastraron por el suelo.

Los hechos se produjeron cuando uno de los detenidos aprovechó que una mujer de avanzada edad entraba en el portal de su vivienda para acceder con ella y darle un tirón a las cadenas de oro que llevaba. Fruto de esta acción, la mujer fue arrastrada por el suelo durante varios metros hasta que se rompieron las joyas que llevaba en el cuello.

Posteriormente, el otro de los detenidos ha llevado las joyas sustraídas a una tienda de compra de oro y ha procedido a su venta, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras la denuncia realizada por la mujer, se inició la investigación de los hechos, que ha culminado con la plena identificación y reconocimiento de los dos autores de este delito.

Posteriormente, se ha establecido el correspondiente dispositivo de localización, tras el cual se ha podido dar con ambos individuos y se ha procedido en ese momento a su detención por un delito de robo con violencia e intimidación.

Además, se ha llevado a cabo por parte de los agentes policiales una entrada y registro en el domicilio de uno de los detenidos, durante la cual se han podido localizar prendas determinantes para la investigación.

Una vez finalizados en dependencias policiales todos los trámites documentales oportunos se han dado cuenta de los hechos al Juzgado de guardia de Salamanca y ambos detenidos han pasado a su disposición, tras lo que la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión por estos hechos.