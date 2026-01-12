Prisión para dos jóvenes tras golpear, amenazar con un cuchillo y robar a un menor en Valladolid

Archivo - Detenida en Ibiza una mujer por acosar sexualmente a un profesor de su hijo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos varones jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia tras golpear y amenazar con un cuchillo a un menor para sustraerle el teléfono móvil, las gafas, las llaves de su domicilio y una cazadora.

El suceso se produjo sobre las 3.15 horas de la madrugada del domingo 11 de enero, cuando un varón y una mujer acompañados de su hijo menor de edad acudieron a dependencias policiales para informar de un robo con violencia al joven, quien presentaba lesiones visibles, por parte de dos varones conocidos en su barrio. quien presentaba lesiones visibles.

Dado el estado del menor y la necesidad de valoración médica previa a la formalización de la denuncia, los agentes trasladaron a la familia al Hospital Río Hortega y recabaron toda la información posible sobre los presuntos autores.

En este contexto, la víctima relató que cuando se encontraba en las inmediaciones de la Plaza del Carmen camino a su domicilio, fue abordado por dos jóvenes que le mostraron un cuchillo de grandes dimensiones con mango amarillo.

Según manifestó, ambos comenzaron a propinarle puñetazos y patadas, tra slo que sustrajeron su teléfono móvil, gafas graduadas, llaves del domicilio y una cazadora negra con un oso serigrafiado, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Toda esta información fue transmitida de inmediato a los indicativos en servicio, de manera que minutos después un indicativo uniformado y otro camuflado localizaron en la calle Villabáñez a dos personas que coincidían plenamente con la descripción facilitada.

Al darles el alto, ambos emprendieron la huida hacia la calle Guacamayo, si bien uno de los individuos fue interceptado en la confluencia con la calle Gavilán. El joven portaba una cazadora idéntica a la sustraída y, en uno de sus bolsillos, se hallaron unas gafas coincidentes con las descritas por la víctima.

Tras contactar nuevamente con el indicativo que acompañaba al menor, se confirmó que la prenda recuperada era la sustraída y que en su interior el joven guardaba sus gafas graduadas. Además, en uno de los bolsillos se localizó un abrecartas punzante de 9 centímetros de hoja, cuyo portador reconoció como propio.

Posteriormente, otros dos indicativos localizaron en la misma calle Guacamayo, oculto en el interior de un portal abierto, al segundo joven que acompañaba al detenido. En el momento de ser sorprendido, el individuo portaba un teléfono móvil del que no pudo aportar explicación alguna sobre su procedencia.

Ante los hechos descritos y las evidencias halladas, se procedió a la detención de ambos jóvenes, quienes reconocieron haber mantenido una discusión con el otro joven, quien tuvo que recibir puntos de sutura en una herida en la cabeza y sufrió politraumatismo craneoencefálico.

Finalmente, los detenidos fueron informados de los motivos de su detención y trasladados a dependencias policiales donde una vez finalizado el atestado policial, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó el ingreso en prisión de ambos.