Prisión para dos multirreincidentes por robar en un 'súper' de Valladolid y tirar al suelo a una dependienta

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid en posesión de ketamina, speed y marihuana valoradas en más de 600 euros - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, "delincuentes habituales" que según fuentes policiales suman 35 detenciones entre ambos, han sido detenidos y enviados a prisión por el robo de cosméticos en un supermercado en Valladolid tras el cual empujaron y arrojaron al suelo a una dependiente que había salido tras ellos.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, los dos detenidos "son sobradamente conocidos de las dotaciones policiales" por protagonizar otras intervenciones por delitos contra el patrimonio. De hecho, un o de ellos protagonizó otro robo con violencia en un supermercado el viernes 23 de enero, pasó a disposición judicial y quedó en libertad provisional el sábado 24.

Los hechos por los que han sido detenidos se produjeron al mediodía de este domingo, 25 de enero, cuando los dos hombres entraron en un supermercado de la capital donde se dirigieron a la zona de cremas de belleza, y comenzaron a meter varias en una bolsa de plástico que portaba uno de ellos.

Los varones pretendieron abandonar el comercio sin abonar los productos que habían sustraído, pero una empleada situada en el torno de entrada se lo impidió y les indicó que tenían que pasar por la línea de cajas.

Los dos individuos se dirigieron a una caja, donde mantuvieron un forcejeo con una cajera a consecuencia del cual se rasgó la bolsa donde llevaban los productos, los cuales comenzaron a caer al suelo.

Ambos hombres salieron a la calle seguidos por una de las empleadas, que, tras agarrar la bolsa comenzó a tirar de ella mientras que el hombre que la llevaba, la empujó violentamente, lo que causó la caída de la mujer al suelo.

Ante la actitud de los dos varones, la mujer optó por llamar a la Sala CIMACC 091 para alertar de lo ocurrido.

Al lugar se desplazó una dotación policial que se entrevistó con la mujer y facilitó una detallada descripción física de los dos autores y sus vestimentas.

Por la descripción y los hechos relatados los agentes sospecharon de dos delincuentes habituales a quienes las dotaciones policiales conocen "sobradamente" por haber protagonizado otros delitos contra el patrimonio. Varios indicativos se desplegaron por las inmediaciones para localizar a los dos hombres, que fueron detenidos con éxito tras intentar uno de ellos deshacerse de la bolsa con el botín obtenido al ser localizado por los agentes.

Se da la circunstancia de que uno de los dos hombres, fue detenido dos días atrás por otro robo con violencia cometido en un supermercado en la tarde del viernes, cuando el varón pretendió llevarse una mochila llena de productos por valor de 137,18 euros, pero empleados del comercio se lo impidieron bajando la verja hasta la llegada de una dotación uniformada de la Policía Nacional que le detuvo, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

El hombre había agredido a una empleada, a la que llegó a tirar al suelo y había llegado a amenazar con "pegar dos tiros" a un encargado. Por este robo el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial el sábado, cuando se decretó su libertad provisional.

Al día siguiente, fue detenido junto a su compinche como presuntos autores de un delito de robo con violencia y trasladados a dependencias policiales. Al presunto autor de robo con violencia del día 23 le constan ya un total de diez detenciones policiales, mientras que al otro delincuente le figuran 25 detenciones.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.