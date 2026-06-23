A prisión dos varones por golpear y amenazar a otro para robarle la cartera con 530 euros en Valladolid

Dotación de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han ingresado en prisión después de robar a otro una cartera con la copia del pasaporte de la víctima y 530 euros en el interior de un establecimiento de Las Delicias y tras golpearle y agredirle verbalmente para conseguirlo.

Los varones fueron detenidos en la mañana del pasado 18 de junico como presuntos autores de un delito de robo con violencia, tras la investigación iniciada por una denuncia presentada el 17 de junio.

El denunciante manifestó haber sido víctima de un robo con violencia a las 00.30 horas del día 13 de junio de 2026, en el interior de una tienda situada en el barrio de Las Delicias, donde varios individuos, mediante agresiones físicas y verbales, le sustrajeron su cartera, que contenía una copia de su pasaporte y 530 euros, señala la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Durante las gestiones de investigación, los agentes accedieron a imágenes de videovigilancia en las que observaron a dos individuos forcejeando en el suelo con la víctima, mientras otras personas permanecían alrededor sin intervenir.

En las imágenes se apreciaba cómo, tras levantarse, la víctima intentó recuperar un objeto que portaba uno de los agresores, iniciándose un nuevo forcejeo.

Las grabaciones mostraban además cómo uno de los presuntos autores transfirió la cartera de una mano a otra por detrás de su cuerpo para impedir que la víctima la recuperara, mientras el otro intervenía activamente, empujando y apartando al perjudicado, dificultando su acción. La refriega continuó hasta el exterior del establecimiento.

Como resultado de las pesquisas, sobre las 07.30 horas del 18 de junio, los agentes procedieron a la detención del primer implicado en la calle Miguel Ruiz de Temiño.

Poco después, una dotación policial de paisano que patrullaba en vehículo sin distintivos por la calle Bartolome de las Casas observó a un varón que intentó ocultarse al percatarse de su presencia. Tras ser interceptado e identificado, se confirmó que se trataba del segundo implicado, por lo que fue igualmente detenido.

Ambos arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes. Una vez puestos a disposición judicial se decretó su inmediato ingreso en prisión