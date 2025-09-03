A prisión otro de los involucrados en el tiroteo de Ávila tras recibir el alta hospitalaria

Un momento de los altercados que se produjeron en Ávila el pasado 21 de agosto. - SUBDELEGACIÓN

ÁVILA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titula del Juzgado de Instrucción número 5 de Ávila ha ordenado el ingreso en Centro Penitenciario de Torredondo (Segovia) de otro de los involucrados en el tiroteo mortal de Ávila.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, se trata del varón que se encontraba ingresado en el hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila y que había recibido el alta hospitalaria.

Es el segundo varón que acaba en la cárcel después de que el pasado 21 de agosto falleciera una persona y otras tres resultaran heridas.

Los hechos se desencadenaron sobre las 18.44 horas del citado día en una reyerta en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II, en Ávila.

En el incidente, originado presuntamente por un enfrentamiento entre dos familias, resultó fallecido un varón de 51 años. Asimismo, su hijo, de 26 años, sufrió heridas por arma de fuego, mientras que otros dos varones, de 38 y 19 años respectivamente, resultaron heridos por arma blanca. Todos ellos fueron trasladados a centros hospitalarios de la ciudad.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional mantuvieron acordonada la zona para preservar la escena y facilitar la labor de la Brigada de Policía Judicial encargada de la investigación.

Tras el suceso, se produjeron momentos de tensión en las inmediaciones de varios centros sanitarios -entre ellos el Hospital General y el centro de salud-, así como en el lugar de los hechos, debido a la presencia de familiares de las víctimas.

En los primeros instantes, fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid, contando igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y de la Guardia Civil.