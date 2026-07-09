Prisión preventiva para un varón de Belorado (Burgos) al que se le requisaron 17 kg de drogas en la 'Operación Silver'

Dinero, drogas y relojes requisados en el marco de la 'Operación Silver'. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tercera fase de la 'Operación Silver' ha concluido en Castilla y León con el ingreso en prisión preventiva de un varón detenido en Belorado (Burgos), al que se le requisaron más de 17 kilogramos de sustancias estupefacientes y 30.000 euros en su domicilio.

Agentes de la Policía Nacional de Burgos destinados en labores de investigación contra el narcotráfico, detuvieron el pasado 30 de junio a este individuo de mediana edad, implicado presuntamente en una red criminal de tráfico de drogas que operaba en el norte de España y que intensificaba su actividad estos días para abastecer la demanda de drogas durante los Sanfermines.

La detención se llevó a cabo en el marco de la 'Operación Silver' que ahora finaliza, desarrollada conjuntamente por efectivos de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de Navarra y la Policía Municipal de Pamplona y que ha tenido tres fases.

La operación comenzó en abril de 2025, arrojó un resultado global de 37 personas detenidas, 125 kilogramos de cocaína incautadas -. entre cantidades significativas de otras drogas--, y 150.000 euros en efectivo intervenidos.

Ahora, en esta tercera fase de la operación, las diligencias de investigación, coordinada desde el Tribunal de Instancia competente de Pamplona, han permitido el arresto de 15 implicados, en Madrid, Logroño, Pamplona, Estella y Belorado (Burgos), investigados por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En concreto, el varón detenido en Belorado estaba implicado en las actividades de esta red de tráfico de drogas y en un piso de su propiedad se intervinieron, además de unos 30.000 euros en efectivo, 10 kilogramos de hachís, 3,5 kilogramos de cocaína, 3 kilogramos de marihuana y 600 gramos de MDMA (cristal).

Este sujeto ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Respecto al operativo desarrollado en el resto de provincias, se han decomisado relojes de alto valor, y un total de 16 vehículos 'caleteados', provistos de sistemas de ocultación para droga.

El grupo criminal contaba con una alta especialización delictiva, lo que se demuestra en que sus miembros, que se desplazaban en vehículos de alta gama, utilizaban medios técnicos y tecnológicos para dificultar e incluso impedir su seguimiento y control, tales como routers portátiles o inhibidores de frecuencias, entre otros.