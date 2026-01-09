A prisión un reincidente por robar una bandolera a un varón en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Identificada por delitos de hurto y estafa a través del método de 'La siembra' en aparcamientos de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón con antecedentes se encuentra en prisión después de ser detenido tras robar una bandolera a un hombre el pasado 7 de enero en las inemdiaciones del Paseo Juan Carlos Primero, cerca del parque Patricia

Fue la víctima la que alertó de madrugada a la Policía Nacional de que había sido víctima de un robo escasos 15 minutos antes, por parte de un hombre de quien dio una detallada descripción de su fisonomía y sus ropajes.

Este individuo se había acercado por la espalda a la víctima y le había arrancado a la fuerza una bandolera, que tenia cruzada sobre el cuerpo, pese al forcejeo que había iniciado la víctima para evitar el robo.

Una vez se hizo con el botín, el ladrón se dio a la fuga en dirección al interior del parque Patricia, no sin que antes le rasgara la ropa la víctima al intentar defenderse del robo, informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

El agente que recibió la llamada compartió por la malla policial la descripción del presunto autor, así como su dirección de huida, por lo que varios indicativos policiales encuadrados en el Grupo de Atención al Ciudadano que se encontraban patrullando para garantizar la seguridad ciudadana, acudieron a las inmediaciones del lugar para iniciar una batida y localizar al presunto autor.

Poco después encontraron al ladrón en compañía de otro joven y ambos fueron identificados. El varón todavía llevaba puesta la sudadera que se había rasgado en el forcejeo con la víctima y se trataba de un conocido habitual de los agentes por haber sido identificado en numerosas ocasiones.

Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y a su traslado a dependencias policiales. Una vez allí se dio continuidad a las diligencias policiales hasta poner al detenido a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.