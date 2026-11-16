A prisión por robar a punta de navaja a un menor de edad su móvil en Segovia

Momento de la detención. - POLICÍA NACIONAL

SEGOVIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Guardia de Segovia ha decretado el ingreso de prisión de varón de unos 40 años que fue detenido por la Policía Nacional en Segovia como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras amenazar con un cuchillo a un menor de edad para sustraerle el teléfono móvil.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación comenzó a finales del mes de octubre a raíz de la denuncia presentada por el menor, acompañado de su padre, en la que relató que un individuo le había intimidado con un arma blanca en el barrio de Nueva Segovia para quitarle su terminal.

Tras tener conocimiento de los hechos, los investigadores iniciaron las gestiones policiales que permitieron identificar al presunto autor en los días siguientes y centrar las labores en su búsqueda.

Finalmente, los agentes localizaron al sospechoso el pasado 5 de noviembre en su domicilio, donde permanecía prácticamente sin salir al exterior, y procedieron a su detención como presunto responsable del asalto.

Posteriormente, el detenido pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Segovia, que decretó su ingreso en prisión atendiendo a las circunstancias del suceso y, especialmente, a la minoría de edad de la víctima y al empleo de un arma blanca para cometer el robo.