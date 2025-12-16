A prisión tras robar varias veces en un comercio de Salamanca e intimidar a la dependienta con una pistola

Prendas y armas requisadas al detenido por varios robos en Salamanca. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado ha decretado el ingreso en prisión de un varón detenido por cuatro robos con violencia en un establecimiento comercial de Salamanca e intimidar a la dependienta del mismo con una pistola.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a este hombre por la comisión de un delito robo con violencia e intimidación en el mencionado lugar, en el que amendentró a una trabajadora para coger dinero de la caja registradora.

El varón es considerado también autor de otros tres hechos, cometidos en el mismo establecimiento, con el mismo modus operandi y en los que utilizó un cuchillo de grandes dimensiones, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

La detención se llevó a cabo con motivo de un dispositivo que se desplegó por el aumento de los robos con violencia en establecimientos comerciales cometidos a altas de la madrugada. Así, se buscaba a un varón cuyas características eran similares en tres de los delitos.

El último hecho fue cometido la noche del pasado sábado día 13 de diciembre después de las 4.00 horas, cuando el individuo aprovechó que estaba abierta la puerta del establecimiento comercial al estar dos clientes en el interior.

En ese momento, entró y le hizo una pregunta a la dependienta sobre un producto, respondiéndole ésta que no tenían, a lo que él sacó de uno de sus bolsillos una pistola con la que la intimidó, para después robar los 60 euros que había en la caja.

La dependienta comenzó a gritarle y otro trabajador, al escucharla, salió del interior a la zona del establecimiento con un palo en la mano para amenazar al autor, quien abandonó al lugar precipitadamente.

Los funcionarios fueron comisionados el lugar de los hechos y se entrevistaron con la dependienta, que les relató los hechos ocurridos y les facilitó características de la vestimenta del autor y su descripción física, reseñando que tenía la cara tapada con una mascarilla.

Posteriormente esa misma noche, los funcionarios en servicio observaron en la carreta Ledesma un varón montado en una bicicleta, quien al detectar la presencia policial giró bruscamente con la intención de evitarlos, por lo que los agentes lo siguieron e interceptaron en una calle próxima.

El varón fue identificado y manifiestó voluntariamente a los agentes que él no había estado nunca en el establecimiento comercial en el que se había cometido el robo con violencia, sin que ningún funcionario le hubiera concretado lugar alguno.

Al mismo tiempo, se verificó además que la vestimenta que llevaba coincidía plenamente con la descrita por la víctima, así como la descripción física facilitada.

Ante los hechos descritos y una vez realizadas las gestiones oportunas, la Policía Nacional detuvo al varón como presunto autor de un robo con violencia e intimidación.

Una vez realizadas las gestiones de investigación pertinentes, se comprobó que el individuo era autor de otros tres robos con intimidación cometidos en días anteriores, en el mismo establecimiento y con el mismo modus operandi. El montante total de lo sustraído asciende a una cantidad próxima a 1.000 euros.

Por ello, se llevó a cabo un registro en el domicilio del detenido, donde se intervino el arma utilizada en el último hecho --que resultó ser una pistola de aire comprimido-- y varias de las prendas que utilizó para cometer los delitos.

Finalmente, acabados todos los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia, de manera que el detenido pasó a disposición de su titular, el cual decreto su ingreso en prisión.