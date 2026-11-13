A prisión tras ser detenida un control en Medina del Campo (Valladolid) con más de 200 gramos de drogas

Sustancias intervenidas a la mujer detenida en Medina del Campo (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida, y se ha decretado su ingreso en prisión, por un delito contra la salud pública al encontrarle la Guardia Civil al menos 200 gramos de distintas sustancias estupefacientes adheridas al cuerpo en una bolsa, tras ser identificada en un dispositivo de seguridad ciudadana establecido en la autovía A-6.

Según datos de la Benemérita, recogidos por Europa Press, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este lunes, 9 de noviembre, cuando efectivos de la Guardia Civil realizaban un dispositivo de seguridad y vigilancia en la vía pública, en el punto kilométrico 153 de la autovía A-6, en el término de Medina del Campo.

Durante el desarrollo del dispositivo, los agentes procedieron a identificar a los ocupantes de un vehículo en el que viajaban dos varones y una mujer.

En el trascurso de la identificación y posterior inspección, la Guardia Civil localizó a la mujer una bolsa adherida a su cuerpo en cuyo interior ocultaba diversas sustancias estupefacientes, motivo por el que se procedió a su detención como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Entre las sustancias intervenidas se encontraban aproximadamente 200 gramos de una sustancia, "supuestamente ketamina"; dos bolsas con 110 unidades de una sustancia de color rosa; dos bolsas con 16 gramos de lo que podría ser cocaína; una piedra de color marrón, supuestamente hachís, de 1,8 gramos; una bolsa de 0,8 gramos de una sustancia rosa que podría ser 'tusi', y una bolsa con supuestamente MDMA.

Todas las sustancias intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.

La detenida fue puesta a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.