Prisión para tres detenidos en Ponferrada y León con 2 kilos de cocaína, un arma de fuego y más de 20.000 euros

Material incautado por la Policía Nacional de Ponferrada. - POLICÍA NACIONAL

PONFERRADA (LEÓN), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de tres varones detenidos en Ponferrada y León en una operación en la que se intervinieron más de dos kilos de cocaína preparada para su distribución, un arma de fuego, 20.000 euros y tres vehículos.

La detención se ha llevado a cabo al ser los tres varones presuntos responsables de delitos contra la salud pública, de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El operativo sobre estos individuos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales, se ha desarrollado en el marco de la operación denominada 'House', iniciada tras una investigación del Grupo UDEV-II de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Ponferrada.

La investigación comenzó con la identificación de dos personas residentes en Ponferrada que presuntamente se dedicaban a la adquisición y distribución de cocaína en distintos puntos de la ciudad.

Según las pesquisas policiales, ambos habrían organizado la venta de la sustancia por dosis y distribuido su actividad por diferentes zonas de la localidad, de la comarca del Bierzo y sus alrededores.

Por ello, los agentes realizaron labores de vigilancia y seguimiento que permitieron identificar también a un tercer individuo, residente en León, que presuntamente suministraba la cocaína a los dos distribuidores en cantidades superiores.

Durante la investigación, los agentes documentaron los desplazamientos y contactos entre los investigados, así como distintos indicios relacionados con la actividad ilícita.

Tras reunir los elementos necesarios para avanzar en la investigación, la Policía Nacional detuvo a los tres sospechosos y solicitó autorización judicial para practicar cinco entradas y registros en inmuebles vinculados a ellos.

De este modo, se han intervenido más de dos kilogramos de cocaína, parte de la cual se encontraba ya preparada para su distribución y venta, además de una pistola y munición del calibre 9 milímetros corto.

Asimismo, se han localizado tres vehículos de alta gama, siete básculas de precisión, dos máquinas envasadoras al vacío y más de 20.000 euros en efectivo, así como otros elementos presuntamente relacionados con la preparación, el almacenamiento y la distribución de los estupefacientes.

Los tres detenidos fueorn puestos a disposición de la autoridad judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión.