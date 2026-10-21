A prisión en Valladolid por cuatro robos en cuatro establecimientos en los que obtuvo un botín de 4.700 euros

Archivo - Sucesos.- Detenido por forzar una empresa de telefonía de Valladolid y causar daños por 2.750 euros - POLICÍA MUNCIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos de alimentación, una peluquería y una librería de la capital con los que habría obtenido un botín total de 4.700 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiles.

La policía tenía conocimiento de las denuncias por robo de los responsables de dos establecimientos de alimentación, cometidos la noche del 8 de octubre uno y la del 17 de octubre el otro. En ambos robos, el presunto autor había fracturado la luna de entrada de los locales, había accedido al interior y se había llevado del primero 2.000 euros en efectivo y del segundo 1.500 euros aproximadamente.

Fruto de las gestiones de investigación realizadas, los agentes consiguieron identificar al presunto autor, un delincuente habitual muy activo que habitualmente perpetra delitos contra la propiedad, por lo que se cursó una orden de detención policial contra el mismo.

La búsqueda concluyó la tarde de este lunes cuando fue localizado en el barrio de Pajarillos de la capital, momento en que fue detenido y trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial por una dotación de agentes de Policía Nacional de paisano a bordo de un vehículo camuflado.

De manera paralela, investigadores de la Policía Nacional estaban sobre la pista del autor de otros dos robos en establecimientos, cometidos la noche del 12 de octubre y la del día 18. En esta ocasión se trataba de una peluquería de la que el autor se llevó un botín de 1.280 euros aproximadamente, cuatro máquinas de cortar el pelo profesionales y dos tarjetas de crédito, así como una librería de la que sustrajo una mochila y dos expositores.

Como se pudo constatar en la investigación, el presunto autor había intentado hacer uso en un estanco y una farmacia de la capital de las dos tarjetas sustraídas.

Tras diferentes pesquisas, los investigadores de la Policía Nacional determinaron sin ningún género de dudas la identidad del presunto autor, que se correspondía con el varón anteriormente referido, por lo que una vez detenido en dependencias policiales se le informó de su imputación como presunto autor de los otros dos robos investigados.

El detenido, a quien le constan 21 antecedentes policiales, había sido apresado ya a lo largo del mes de octubre en dos ocasiones por delito de hurto una y por delito de robo con fuerza otra.

Una vez finalizado el atestado policial, el hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.