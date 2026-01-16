A prisión en Valladolid por herir a un hombre en el cuello y el brazo con un cúter al tratar de robarle

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional de Valladolid. Foto archivo. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de homicidio doloso y otro de robo con violencia, ambos en grado de tentativa, tras intentar robar la bandolera a un varón y, al no conseguirlo, atacarle con un cúter e infligirle heridas en el cuello y uno de sus brazos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado día 30 de diciembre en Valladolid, cuando la víctima, un hombre de 59 años acompañado de su mujer, se dirigía a un establecimiento comercial. Una mujer a quien la víctima no conocía de nada, se acercó entonces al varón y pretendió arrebatarle de un fuerte tirón una bandolera que portaba.

El hombre se resistió y la mujer cayó al suelo sin conseguir su objetivo. La víctima no le dijo nada a la mujer pensando que pudiera estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente y accedió al interior del establecimiento. La agresora se quedó en la calle profiriendo gritos y amenazas, lo que llegó a motivar la salida de un vigilante de seguridad del local, que pudo escuchar a la mujer cómo decía claramente: "Lo voy a matar, lo voy a matar".

A la salida de la víctima del local, acompañado de su esposa, la mujer se abalanzó sorpresivamente contra el hombre y con un arma blanca le atacó varias veces. Fruto de esa agresión, el hombre recibió un corte en el antebrazo izquierdo que traspasó varias capas de ropa y otro en el cuello que no resultó fatal porque lo esquivó en el último momento.

El hombre pudo inmovilizar parcialmente a la agresora, con lo que consiguió frenar el ataque. Al lugar llegó una dotación de la Policía Municipal que sólo pudo recabar datos de lo ocurrido, puesto que la presunta autora se había marchado antes de su llegada.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario para ser atendida de sus heridas, requiriendo seis puntos de sutura en el corte del antebrazo.

Cuando los investigadores del Grupo III de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de lo ocurrido iniciaron una investigación para identificar a la presunta autora, resultando ser una delincuente habitual conocida por otras intervenciones policiales.

Los investigadores sospechan que debido a la profundidad de los cortes que presentaba la víctima, el arma utilizada pudiera haber sido un cúter. Los agentes iniciaron un dispositivo para su localización y detención culminando la misma en la tarde de este miércoles, cuando la localizaron en la calle Gallo de la capital y la interceptaron como presunta autora de un delito de homicidio doloso y otro de robo con violencia, ambos en grado de tentativa.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, ésta ha decretado su inmediato ingreso en prisión.