Prisión para un varón y desmantelados dos inmuebles usados para la compraventa de droga en San Andrés (León)

Imagen de la cocaína intervenida en los registros domiciliarios. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León en colaboración con la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo han desmantelado dos inmuebles usados para la compraventa de droga y han procedido a la detención de un varón hacia el que se ha decretado el ingreso en prisión, su hermana y su pareja, todos ellos por un delito contra la salud pública.

La investigación, que comenzó el pasado verano, concluyó el pasado viernes día 12 con la detención de los implicados y el registro de sus domicilios.

Diversas denuncias anónimas apuntaban a un varón con residencia en la localidad de San Andrés del Rabanedo que se dedicaba presuntamente a la compraventa de sustancias estupefacientes, por lo que los efectivos policiales actuaron en dos domicilios de la localidad.

El citado varón, con diversas reseñas policiales y antecedentes por tráfico de sustancias estupefacientes, realizaba contactos discretos con pequeños consumidores a los que surtía de droga a cambio de dinero, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación policial pudo determinar como este varón y su familia tenían un elevado nivel de vida comparado con sus ingresos; ostentaban excesivamente y conducían vehículos de alta gama. Además, en sus desplazamientos en vehículos, realizaban medidas de contravigilancias, actitudes evasivas y mostraban "excesivo celo" ante posibles seguimientos.

CONVERSACIONES CODIFICADAS

Sus conversaciones telefónicas eran codificadas cuando realizaban transacciones u operaciones de droga y utilizaban dos domicilios, los de la pareja y de la hermana del citado varón, utilizados como lugar de ocultación del grueso de la sustancia estupefaciente.

Previamente a la detención se habían realizado diversas actas de consumo e intervención de sustancias estupefacientes a sendos clientes, se habían controlado y seguido los pasos del cabecilla de la trama (el mencionado varón) e incluso se había detenido en alguna ocasión al mismo sujeto por hechos relacionados al actual.

RESULTADO DE LOS REGISTROS DOMICILIARIOS

Se registraron dos domicilios en los que se intervinieron 521 gramos de cocaína, 3.680 euros, balanzas de precisión, efectos relacionados con los estupefacientes y tres vehículos (dos de ellos de alta gama).

Las dos mujeres detenidas, la pareja y la hermana del principal implicado, fueron puestas en libertad tras su declaración, puesto que tenían hijos menores a su cargo. El varón fue puesto a disposición judicial, decretando el Juzgado de Instrucción de Guardia su ingreso en prisión.