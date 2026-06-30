A prisión un varón detenido durante las fiestas de San Juan en Soria con más de 340 gramos de drogas

SORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido un varón, que posteriormente entró en prisión por tráfico de drogas, al localizarle en Soria con una mochila en la que transportaba al menos 344 gramos de distintas sustancias estupefacientes para su venta que en el mercado ilícito alcanzarían los 11.400 euros.

Funcionarios policiales detectaron, durante las fiestas de San Juan, a un individuo que causaba molestias a los vecinos, "visiblemente nervioso y agitado, mientras profería frases incoherentes".

Los agentes intentaron identificarlo y al no aportar ningún documento buscaron entre sus pertenencias, que estaban en el suelo, donde encontraron numerosos envoltorios de plástico que contenían distintos tipos de drogas, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La Policía Nacional le intervino las sustancias y procedió a la detención del individuo, que fue trasladado a dependencias policiales.

GRAN CANTIDAD DE SUSTANCIAS

Esta intervención policial ha supuesto la retirada de las calles de una importante cantidad de sustancias estupefacientes. Así, se requisaron 279 gramos de sulfato de anfetamina, también conocido como 'speed'; 35 gramos de marihuana, once gramos de Ketamina, 30 gramos de éxtasis y 56 dosis o "sellos" de LSD.

También se le intervinieron 165 euros en billetes de distinto valor y dos recipientes metálicos.

El total de la droga aprehendida en esta actuación policial hubiera adquirido en el mercado ilícito un valor aproximado de 11.398 euros.

Al término del preceptivo atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, Sección de Instrucción y Civil, Plaza nº2, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Soria.